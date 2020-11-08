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Avrupa üçüncüsü olan milli judocu Özlem Yıldız memleketinde coşkuyla karşılandı

Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Iğdırlı Özlem Yıldız, memleketinde coşkuyla karşılandı.
Avrupa üçüncüsü olan milli judocu Özlem Yıldız memleketinde coşkuyla karşılandı

Hırvatistan'da yapılan Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda milli takım adına mücadele eden ve Avrupa üçüncüsü olan Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Özlem Yıldız için Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda karşılama programı düzenlendi. 

Gençlik Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, antrenörü Serkan Esenboğa, şube müdürleri, sporcu arkadaşları ve ailesi tarafından çiçek ve alkışlarla karşılanan Yıldız, büyük mutluluk yaşadı.

Yavaşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özlem'in Türkiye'ye ve Iğdır'da büyük bir gurur yaşattığını belirterek, "Yıldız, inşallah bundan sonra daha büyük başarıları hem ülkemize hem Iğdır'ımıza kazandıracak. Bu bir başlangıçtır, temennimiz kendisini olimpiyat şampiyonu olarak da burada karşılamaktır." dedi.

Özlem Yıldız da karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bu dereceyi elde etmek için çok emek verdim ve emeklerimin karşılığını aldım. Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak onun için çalışacağım. Destek veren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Yıldız, Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda Macaristanlı Andrea Karman'ı yenerek üçüncü olmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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