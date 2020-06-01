Avrupa ülkeleri sınırlarını tamamen açmaya hazırlanıyor

Dünyayı etkisi alan koronavirüs salgınında Avrupa ülkeleri tedbirlerini gevşetiyor. Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler ise sadece sınırları değil, turizm sezonunu da açmaya hazırlanıyor.

Avrupa ülkeleri yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik aldığı tedbirleri kademeli olarak hafifletirken, bazı ülkeler sınırları ile birlikte turizm sezonunu da açmayı planlıyor. Avusturya kara sınırları, Almanya, İtalya, İsviçre, Lihtenştayn, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’ne kapalı iken 15 Haziran’da Almanya sınırını tamamen yeniden açmayı planlıyor. Avusturya’ya hava yoluyla gelenlerin son 4 günde korona virüs taşımadığına dair sağlık raporu göstermesi gerekiyor. Schengen bölgesi dışındaki ülkelerden gelen vatandaşların ise ülkeye hava yoluyla giriş yapması yasak.

Belçika’nın sınırları şu anda kapalı ve hükümet yurt dışına zorunlu olmayan seyahatleri yasakladı. Bulgaristan bugünden itibaren Sırbistan ve Yunanistan ile sınırlarını yeniden açtı. Hırvatistan da sınırlarını Çekya, Macaristan, Avusturya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovenya, Almanya ve Slovakya’dan gelen ziyaretçilere yeniden açtı. Hırvatistan’a gelen ziyaretçilerin, korona virüs taşıyan biriyle temasa geçmeleri halinde 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almaları isteniyor.

Çekya, 26 Mayıs’tan itibaren Almanya ve Avusturya ile sınırlarını yeniden açtı. Ayrıca, 27 Mayıs’tan itibaren Slovakya ve Macaristan sınırı da kısıtlamalarla birlikte yeniden açıldı. AB üye ülkelerinden Çekya’ya yalnızca iş ve akraba ziyareti amacıyla ve üniversite öğrencilerinin giriş yapabileceği kaydedildi.

Danimarka’ya Grönland veya Faroe Adaları vatandaşları giriş yapabilirken 25 Mayıs’tan itibaren Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç veya Almanya’da daimi ikametgahı olan kişilerin de ülkeye akraba ziyareti veya iş amaçlı giriş yapabilmesi izin verildi. Danimarka, 15 Haziran’dan itibaren ise sınırlarını Almanya, İzlanda ve Norveç’ten gelen turistlere açacak.

Estonya ise 15 Mayıs’ta komşularına sınırlarını açtı. AB ve İngiltere vatandaşları ise 1 Haziran’dan itibaren Estonya’ya giriş yapabilecek. Enfeksiyon oranı yüksek olan ülkelerden gelenlerin ise 2 hafta süreyle kendilerini izole etmeleri istendi.

Finlandiya’nın kara sınırları en az 14 Haziran’a kadar kapalı olurken, Mayıs ayı ortasında Schengen bölgesinde ülkeye işçilerin giriş yapabilmesine izin verildi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, diğer AB ülkelerinin planlarının ardından Fransa’nın AB ülkelerine ve İngiltere sınırını 15 Haziran’dan itibaren yeniden açma planlarını açıkladı. Ülkeye girişler, daimi ikametgahı bulunmayan kişiler için sınırlandırıldı. İngiltere veya İspanya’dan gelenlerin gönüllü olarak karantinaya tabi tutulacağı ifade edildi. AB ülkeleri veya İngiltere vatandaşları hariç diğer ziyaretçilerin sınırlı durumlar dışında ülkeye girişi yasak.



ALMANYA'NIN SINIR KONTROLLERİ 15 HAZİRANA KADAR GEÇERLİ

Almanya da sınırlarını tamamen yabancı ziyaretçilere açmayan ülkeler arasında yer alıyor. Almanya, Fransa, Avusturya, İsviçre, Danimarka ve Lüksemburg ile sınır kontrolleri gerçekleştiriyor. Kontroller, İspanya ve İtalya’dan hava yoluyla gelenler için de uygulanıyor. Sınır kontrolleri, 15 Haziran’a kadar yürürlükte bulunuyor. AB ve İngiltere, Lihtenştayn, İsviçre, Norveç, İzlanda vatandaşlarının kendi ülkelerine veya Avrupa’daki ikametlerine dönmelerine ve Almanya aktarmalı seyahatlerine ise izin verilmeye başlandı.



YUNANİSTAN 3 AŞAMA UYGULUYOR

Yunanistan’da Dışişleri Bakanlığı dün üç aşamadan oluşan sınırları yeniden açma planını açıkladı. 15 Haziran’a kadar yalnızca sınırlı sayıda uluslararası uçuşun Atina’ya gerçekleştirilmesine izin verildi. Gelen tüm yolcuların testten geçirileceği ve belirlenen otelde bir gece konaklamaları gerektiği ifade edildi. Testi negatif çıkan yolcuların 7 gün boyunca karantinaya alınacağı, pozitif çıkanların ise 14 gün boyunca gözetim altında karantinada tutulacağı aktarıldı. 15 Haziran’dan itibaren uluslararası uçuşların yalnızca Atina’ya değil, Selanik’e de yapılacağı bildirildi. Ancak, bazı yolcuların zorunlu testlerden geçmek zorunda kalacaklar. Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı tarafından yayınlanan listede bulunan ülkelerin herhangi birinden gelenlerin Yunanistan’a girişlerinde teste tabi tutulacağı, testin negatif çıkması halinde 7 gün ve pozitif çıkması halinde ise 14 gün boyunca belirlenen bir otelde karantinaya alınacakları belirtildi. Ayrıca ülkeye Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan’dan kara sınırlarından giriş yapılabilecek. Yunanistan’da 1 Temmuz’dan itibaren ise tüm havaalanlarına uçuş gerçekleştirilebileceği ve tüm ülke vatandaşlarının Yunanistan’a giriş yapabilmesine izin verildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı ülkelerle ilgili ek kısıtlamalar ileri bir tarihte açıklanacak" ifadelerine yer verildi. Ülkeye 1 Temmuz’dan itibaren ayrıca deniz yoluyla giriş yapılabileceği bildirildi.

Macaristan sınırları Romanya, Slovakya, Çekya, Slovenya ve Sırbistan’a açık bulunuyor. Sınırlar ayrıca, tatil yapılabilmesi amacıyla Hırvatistan’a da açıkken, Avusturya sınırı ise kapalı durumda.

İzlanda 15 Haziran’da kapılarını yabancı turistlere açacak. İtalya ise 3 Haziran’da AB, İngiltere, Schengen bölgesi, Andorra ve Monako vatandaşlarına sınırlarını yeniden açmayı planlıyor. Ülkeye giriş yapan ziyaretçilere karantina uygulaması da 3 Haziran’da sona erecek. İtalyan yolcu gemilerinin seyahatleri ise askıya alınmış durumda.

Letonya, sınırlarını 15 Mayıs’ta Estonya ve Litvanya’ya açtı. 1 Haziran’dan itibaren de Litvanya ile sınır kontrolüne son verilecek. Litvanya’da sınırlarını 15 Mayıs’ta Estonya ve Letonya’ya açtı. 1 Haziran’dan itibaren Letonya ile sınır denetimi yapılmayacak. Litvanya ayrıca, iş ve eğitim amacıyla Polonya vatandaşlarına ülkeye giriş izni verdi. Lüksemburg, Almanya ile sınırı 15 Mayıs’ta yeniden açtı.

İspanya’da 16 Mart’ta sınırların kapatılması kararı alınmıştı. Ülkede sınırların 1 Temmuz’dan itibaren turistlere açılması planlanıyor. Ülkeye girenlere 14 gün karantina zorunluluğunun ise 1 Temmuz’dan itibaren yürürlükten kalkması bekleniyor. Şu anda yurt dışından ülkeye gelenler, 14 gün boyunca karantinada kalmak zorunda.

İngiltere’ye 8 Haziran’dan itibaren yurt dışından gelen ziyaretçilerin 14 gün boyunca karantinaya alınacağı kaydedildi. Hükümet, tedbirlerin 3 haftada bir gözden geçirileceğini ifade etti. Yurt dışından gelenlerin 14 gün boyunca karantinada kalmasını zorunlu kılan Başbakan Boris Johnson yönetimi, İrlanda ve Fransa vatandaşlarının bu kuralın dışında tutulacağını belirtti.

Hırvatistan, Slovenya sınırlarını Mayıs ortalarında açarken Avusturya, Çekya, Macaristan ve Slovakya sınırlarının ise 29 Mayıs’ta açılması planlanıyor.