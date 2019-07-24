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Avrupa Yatırım Bankası'ndan Türkiye'ye yaptırım

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Türkiye'de devlet ile bağlantılı kurumlara yeni finansman sağlama faaliyetlerini bu yıl sonuna kadar durduracağını, bu esnada Türkiye stratejisini gözden geçireceğini açıkladı.
Avrupa Yatırım Bankası'ndan Türkiye'ye yaptırım

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Türkiye'de devlet ile bağlantılı kurumlara yeni finansman sağlama faaliyetlerini bu yıl sonuna kadar durduracağını, bu esnada Türkiye stratejisini gözden geçireceğini açıkladı.

Reuters'in haberine göre EIB'nin bu kararı, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi Kıbrıs adası açıklarında yürüttüğü doğalgaz ve petrol sondaj çalışmalarına karşılık olarak yaptığı sembolik misilleme çerçevesinde alındı.

EIB sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, "AB'nin bankası olarak EIB (Avrupa) Komisyonu'nun tavsiyelerini takip edecek ve yılın geri kalanında yeni borç verme faaaliyetlerini onay için yönetim kuruluna sunma konusunda kısıtlayıcı bir yaklaşım benimseyecek" dedi.

Tek başına Türkiye'ye en çok kredi veren yabancı kurum olan EIB, geçen üç yıl boyunca her yıl 0.4 milyar euro ile 2.2 milyar euro arasında parasal kaynak sağladı. Banka bu yıl Türkiye'de yeni bir yatırım ise yapmadı.

Yeni kredileri durdurma kararının özel sektör projelerini etkilemesi beklenmiyor. Bankanın yönetim kurulundaki AB maliye  bakanlarının onay vermesi halinde yıl sonuna kadar yaklaşık 350 milyon euro özel sektör projelerine sağlanacak.

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