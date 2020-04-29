Avrupa yeni bir hastalığın pençesinde

Koronavirüs (corona virüs) ile beraber çocuklarda görülen yeni bir kalp hastalığı tüm Avrupa'ya yayılmaya başladı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili gençleri ve çocukları hiç etkilemediği sanısının yanlış çıkması sonrası, çocuklarda koronavirüsle bağlantılı olabilecek ve yoğun bakımda tedavi gerektiren yeni bir hastalık uyarısı yapılıyor.

Bu konuda ilk olarak Britanya'da Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), doktorlara 'acil' koduyla uyarı gönderdi, uyarıda "Çocuklar arasında Kovid-19'la bağlantılı bir iltihap sendromu ya da henüz ne olduğu tespit edilemeyen yeni bir bulaşıcı patojenin görülmeye başlaması kaygı yaratmıştır" denildi.

FRANSA'DA SAYI ARTIYOR

Ardından Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, bugün itibarıyla ülkede kalbinin çevresinde iltihap toplanan çocuk sayısının 15'i bulduğunu açıkladı.

Her yaş grubundan 15 çocukta ateş, sindirim şikayetleri ve kalbin zayıflamasına yol açabilecek damarlarda iltihap gibi belirtiler, bazı vakalarda kalp damarlarında da iltihaplanma görüldüğünü, ölüm vakasına rastlanmadığını belirten Veran, henüz ellerinde bu vakaların koronavirüsle bağlantısını teyit etmeye yetecek kanıt olmadığını söyledi.

KORONA OLANLARDA DA OLMAYANLARDA DA VAR

Britanyalı yetkililer gibi Fransız bakan da iltihaplanan çocukların bazısının koronavirüs pozitif bazısının ise negatif olduğunu belirtti.

Fransa olarak bu vakaları çok ciddiye aldıklarını vurgulayan Veran, Fransa ve diğer ülkelerdeki hekim ve bilim insanlarına bu tür vakalar karşısında dikkatli olmaları ve mümkün olduğunca çok bilgi toplamaları çağrısını yaptı.

KAWASAKI HASTALIĞINA BENZİYOR

Britanya sağlık yetkilileri, Kawasaki hastalığının belirtilerine benzeyen semptomlarla hastanelere başvuran çocukların arttığını bildirmişti. 5 yaş altı çocuklarda görülen Kawasaki hastalığının, ateş, ciltte kızarıklık, bazı bezlerin şişmesi ve nadir durumlarda kalp damarlarının şişmesi gibi belirtileri bulunuyor.

Sağlık Bakanı Matt Hancock 'çocukların otoimmün tepki vermesiyle önemli bir hastalığın oluştuğu az sayıda vakadan söz ederken 'koronavirüsün neden olması ihtimali bulunan yeni bir hastalık' tanımını yapmıştı.

GÖRÜLEN ÜLKE SAYISI ARTIYOR

Hastalığın İspanya, İtalya ve İsviçre’de de bazı çocuklarda görüldüğü belirtildi. Atlantik'in öbür yakasından, ABD'den de yaşları 6 ay ile 8 arasında değişen 3 çocuğun bu hastalıktan tedavi gördüğü haberi geldi.

Fransa, ilkokulları 11 Mayıs'ta açmayı planlıyor.