Avrupa yeni yıla Kovid-19 kısıtlamaları altında girdi

Avrupa'nın birçok ülkesi yeni yıla yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı uygulanan kısıtlamalar altında girdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'in simgelerinden Brandenburg Kapısı önünde her yıl 100 bin kişinin katıldığı yeni yıl kutlamaları Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle yapılamadı.

Brandenburg Kapısı önünde sadece televizyondan yayınlanan bir konser verildi.

Alanın çevresinde insanların toplanmaması için tel örgüler yerleştirildi ve polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Gece sokağa çıkış yasağı getirilen Bavyera eyaletinde polis yoğun bir şekilde yasağa uyulup uyulmamasını denetledi.

Fransa

20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı.

Başkent Paris'in simgelerinden Champs-Elysees her yıl yapılan havai fişek gösterisi Kovid-19 nedeniyle iptal edildi.

Fransızlar yeni yıla evlerinde girmek zorunda kaldı. Ülke genelinde kamuya açık alanlardaki toplanmalara karşı denetlemeler yapmak için 100 bin polis ve jandarma görev yaptı.

Ülkede 15 bölgede Kovid-19 ile mücadele kapsamında ve kamuya açık alanlarda kutlamaların önüne geçebilmek için yılbaşı gecesinde alkol satışı yasaklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni yıl konuşmasında, 2021'e Kovid-19 tedbirleri altında girildiğini belirterek bu yılbaşı gecesinin diğerlerinden farklı olduğunu ifade etti.

2021'de salgın, ekonomik ve sosyal krizlerle mücadelenin süreceğini aktaran Macron, hedefinin 2030 yılının Fransa'sını inşa etmek olduğuna işaret etti.

İtalya'da da 22.00'den itibaren sokma çıkma yasağı olduğundan kutlamalar yapılmadı.

İngiltere'de sessiz ve kutlamasız yeni yıl

Virüsün daha hızlı yayılan türünün etkisiyle günlük vakaların 60 bin, can kayıplarının 1000'e yaklaştığı ülkede, herhangi bir toplu yeni yıl kutlaması yapılmadı.

Yasaklar nedeniyle barların kapalı olduğu ülkenin meydanları da boş kaldı.

Başkent Londra'da polisin sokaklara çıkan az sayıdaki kişiyi evlerine gitmeleri için uyardığı görüldü.

Farklı hane üyelerinin kapalı mekanda bir araya gelmesi yasaklandığı için ev partilerine de izin verilmedi.

Ancak saatler 24.00'ü gösterdiğinde havai fişekler gökyüzü aydınlatırken, dronlarla da değişik figürler oluşturuldu, Big Ben'in çanı çalındı.

Öte yandan yasağa rağmen yaklaşık 300 kişilik Kovid-19 önlemleri karşıtı bir grup, eğlence düzenlemek üzere London Eye adlı dönme dolabın önünde toplandı. Gruba müdahale eden polis, eğlence yapılmasına izin vermedi. Grup büyük ölçüde dağıldı.

Londra polisinden yapılan açıklamada, halkın büyük çoğunluğunun yasaklara uyduğu ancak az sayıda izinsiz parti düzenlendiği bildirildi.

Polislerin insanları evlerine gitmeleri için uyardığı kaydedilen açıklamada, sabaha kadar göreve devam edileceği ve izinsiz eğlencelere müdahalede bulunulacağı vurgulandı.