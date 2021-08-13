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Avrupa'da 3'te 3 yaptık! İşte rakiplerimiz...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda 1-1'in rövanşında deplasmanda St. Johnstone'u 4-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, play off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya gelecek.
Avrupa'da 3'te 3 yaptık! İşte rakiplerimiz...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Ele Turu'nda Trabzonspor, 3-3'ün rövanşında deplasmanda Molde'nin konuğu oldu. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, 90 dakika 1-1'lik eşitlikle son buldu. Uzatma dakikalarında da skor değişmeyince turu geçen tarafı penaltı atışları belirledi. Penaltı atışları sonrasında rakibine 4-3'lük üstünlük kuran bordo-mavili ekip, play-off turunda Roma'nın rakibi oldu.  UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında Sivasspor, sahasında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 90 dakikası konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanınca uzatmalara gidilen maçta Felix'in attığı golle 1-1'lik eşitliği sağlayan Sivasspor, ilk maçı 2-1 kazanmanın avantajıyla turu geçti. Kırmızı-Beyazlılar play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşti.

GALATASARAY 4 GOLLE TURLADI! 'PLAY OFF'TA RAKİP RANDERS OLDU

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda 1-1'in rövanşında deplasmanda St. Johnstone'u 4-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, play off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya gelecek.

STAT: McDiarmid Park

HAKEMLER: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs

ST. JOHNSTONE: Clark - Kerr, Gordon, McCart, Brown (Dk. 67 Rooney), McCann, Davidson, Craig (Dk. 70 Hendry), Booth (Dk. 86 Devine), Kane (Dk. 66 May), O'Halloran

GALATASARAY: İsmail Çipe - Boey, Luyindama, Marcao, van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 89 Alpaslan Öztürk), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Mustafa Muhammed), Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 88 Emre Kılınç), Arda Turan (Dk. 73 Babel), Diagne (Dk. 83 Aytaç Kara)

GOLLER: Dk. 37 Kerr, Dk. 90+3 O'Halloran (St. Johnstone) - Dk. 29 Diagne, Dk. 64 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 70 Feghouli, Dk. 90+2 Emre Kılınç (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Kane, Craig, Davidson, Hendry (St. Johnstone) - Marcao, van Aanholt (Galatasaray)

TRABZONSPOR, NORVEÇ'TE TURLADI! 'PLAY-OFF'TA RAKİP DÜNYA DEVİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Ele Turu'nda Trabzonspor, 3-3'ün rövanşında deplasmanda Molde'nin konuğu oldu. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, 90 dakika 1-1'lik eşitlikle son buldu. Uzatma dakikalarında da skor değişmeyince turu geçen tarafı penaltı atışları belirledi. Penaltı atışları sonrasında rakibine 4-3'lük üstünlük kuran bordo-mavili ekip, play-off turunda Roma'nın rakibi oldu. 

STAT: Aker

HAKEMLER: Fabio Verissimo, Rui Teixeira, Pedro Nuno De Sa Martins

MOLDE: Linde - Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon (Dk. 86 Grodem), Mannsverk (Dk. 68 Breivik), Eikrem (Dk. 86 Fofana), Hestad (Dk. 69 Andersen), Risa, Omoijuanfo (Dk. 86 Sigurdarson), Brynhildsen (Dk. 111 Bolly)

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır- Serkan Asan (Dk. 104 İsmail Köybaşı), Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Berat Özdemir, Hamsik (Dk. 95 Abdulkadir Parmak), Bakasetas, Gervinho (Dk. 81 Yusuf Sarı), Nwakaeme (Dk. 104 Trondsen), Djaniny (Dk. 88 Yunus Mallı)

GOLLER: Dk. 90+7 Sigurdarson (Molde) - Dk. 57 Edgar Ie (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Bjornbak, Eikrem, Gregersen (Molde) - Bakasetas, Vitor Hugo, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Sivasspor - Dinamo Batumi: 1-1

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)

SİVASSPOR, UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE PLAY-OFF TURUNA YÜKSELDİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında Sivasspor, sahasında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 90 dakikası konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanınca uzatmalara gidilen maçta Felix'in attığı golle 1-1'lik eşitliği sağlayan Sivasspor, ilk maçı 2-1 kazanmanın avantajıyla turu geçti. Kırmızı-Beyazlılar play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşti.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Ricardo de Burgos (xx), Roberto Del Polomar (xx), Non Nunez (xx)

SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx)- Ahmet Oğuz (xxx) (Dk. 69 Cofie xx), Koray (xx), Caner (xx), Uğur (xxx), Kayode (xxx), Hakan (xx) (Dk. 103 Ziya), Azubuike (xx), Fayçal Fajr (xx) (Dk.81 Felix xxx), Sefa (xxx) (Dk. 59 Gradel xx), James (xx) (Dk. 59 Yatabare xx)

DİNAMO BATUMİ: Alavidze (xx) - Chabradze (xx), Kobakhidze (xx), Azatskiy (xx), Azarov (xxx), Jigauri (xx) (Dk. 73 Navalovski x), Teidi (xx) (Dk. 113 Gogoshidze), Manjgaladze (x) (Dk. 46 Pantsulaia xxx), Mamuchashvili (xx) (Dk. 102 Shindagoridze), Altunashvili (xx) (Dk. 113 Grozurek), Flamarion (xx) (Dk. 85 Nikabadze)

GOLLER: Dk.109 Felix (Demir Grup Sivasspor) - Dk.78 Pantsulaia (Dinamo Batumi)

SARI KARTLAR: Ahmet, Fayçal Fajr, Felix (Demir Grup Sivasspor) - Manjgaladze, Teidi, Novalovski (Dinamo Batumi)

13'üncü dakikada sol kanattan Fayçal'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Alavidze yumruklarıyla uzaklaştırdı. 

26'ncı dakikada sağ kanattan Ahmet'in uzun kullandığı taç atışında ceza alanında yükselen James'in kafa vuruşunda kaleci Alavidze üzerine gelen topu kontrol etti. 

49'uncu dakikada Azubuike'nin pasında soldan Caner içeri girdi ortaladı, Sefa'nın dokunuşunda top üstten auta gitti.

52'nci dakikada Dinamo Batumi sol taraftarn serbest vuruş kazandı. Mamuchasvili'nin ortasında kaleci Ali Şaşal, topu iki hamlede kontrol etti. 

53'üncü dakikada Koray'ın sağdan pasında ceza alanında topu göğsü ile kontrol eden James çaprazdan vurdu, top kaleye yönelmeyince savunma uzaklaştırdı. 

60'ıncı dakikada solda topla buluşan Gradel ceza alanına yerden gönderdi, savunmanın müdahalesi ile açılan topa Azubuike gelişine vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 

64'üncü dakikada geriden uzun topla sağ kanattan hareketlenen Pantsulaia, önce Caner, sonra Uğur'dan sıyrılıp önünü boşalttı, uygun durumda vuruşunu yaptı top üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Flamarion'un vuruşunda top bu kez üstten auta gitti. 

68'inci dakikada soldan Fayçal'ın ortasında arka direkte Yatabare'nin kafa vuruşu yandan dışarı gitti. 

78'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Teidi içeri çevirdi, uygun durumdaki Pantsulaia'nın dokunduğu  top ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşmanın 90 dakikası Dinamo Batumi'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi ve mücadele uzatmalara gitti.

96'ncı dakikada sağdan Chabaradze ceza alanına girdi, bu oyuncunun yerden vuruşunda top yandan auta gitti. 

105'inci dakikada soldan Gradel hareketlendi, ceza alanına çevirdiği topa Felix vurdu, kaleci yerden gelen topu çelmeyi başardı.

106'ncı dakikada soldan Ziya'nın ortasında Koray kafayla çevirdi, Gradel'in gelişine şutu savunmadan sekip dışarı çıktı. 

109'uncu dakikada skora denge geldi. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta, ceza alanında Batumi savunması uzaklaştıramadı. Felix önünde kalan topu, ağlara gönderdi: 1-1.

119'uncu dakikada sağdan Uğur'un kullandığı serbest vuruşta Caner'in kafa vuruşu üstten auta gitti. 

Uzatma bölümü 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İlk maçı 2-1 kazanan Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-offa yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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