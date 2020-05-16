Avrupa'da Kawasaki hastalığı nedeniyle 230 çocuk öldü iddiası

Koronavirüs (corona virüs) ile beraber görülmeye başlanan gizemli hastalık nedeniyle Avrupa'da 230 çocuğun hayatını kaybettiği iddia edildi. Hastalığın, Kawasaki hastalığı olmasından şüpheleniliyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından hazırlanan bir raporda, yıl başından bu yana Avrupa genelinde 230 çocuğun, nadir görülen hastalık nedeniyle öldüğü ileri sürüldü.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, genellikle ateş, karın ağrısı ve kalp sorunlarıyla ortaya çıkan ve “Pediatrik Multisistem Inflamatuar Sendromu” (PMIS) olarak adlandırılan hastalık nedeniyle geçen hafta İngiltere'de 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetmişti.

Birkaç gün sonra ise Fransa'nın Marsilya kentinde 9 yaşındaki bir çocuk da bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Tam olarak belirlenemeyen bu hastalığı Kawasaki hastalığı olduğundan şüpheleniliyor.

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR?

Kawasaki Sendromu veya Hastalığı sıklıkla beş yaş altı çocuklarda görülen ateş, döküntü, eksüdatif olmayan konjunktival konjesyon, boyun lenf bezlerinde büyüme, ağız içi ve el ve ayaklarda değişiklikler ile karakterize bir vaskülittir. Hastalığın en önemli komplikasyonu koroner arter anevrizmasıdır. Büyük, orta ve küçük çaplı arterleri tutabilir. Mukokutanöz lenf nodu sendromu ile birliktedir.

Kawasaki hastalığının sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte hastalığa bir virüsün neden olduğu sanılmaktadır. Aktör John Travolta'nın oğlu Jett Travolta 2009 yılında bu hastalık sebebiyle hayatını kaybetmiştir.