Avrupa'da sofraları süslüyor

Denizli'nin Hicaz narı, Avrupa'da sofraları süslüyorTürkiye'nin nar üretim merkezlerinden olan Denizli'de, iyi tarım uygulamaları ile sertifikalı olarak üretilen Hicaz narı Avrupa ülkelerinden yoğun ilgi görüyor.

Denizli'de Pamukkale, Merkezefendi, Sarayköy, Buldan ve Güney ilçelerinde üretimi yapılan 'Hicaz' cinsi narın hasadına başlandı. Hummalı bir mesaiye başlayan üreticiler, bahçelerinde 1 yıl boyunca yetiştirdikleri narları, makaslarla keserek toplayıp, kasalara diziyor.

Kentte yaklaşık 24 bin dekar alanda üretimi yapılan nardan 45 bin ton rekolte bekleniyor. Türkiye üretiminin yüzde 20'sinin karşılandığı Denizli'de bu yıl rekolte ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor. Lezzeti, iri taneleri, rengi, dayanıklılığı ve aroması nedeniyle farklılık gösteren Hicaz narı, yurt içi ve dışından yoğun talep alıyor.



'NARLARIN TANE AĞIRLIĞI 1 KİLOGRAMI GEÇEBİLİYOR'

Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Koruma ve Meyvecilik birimi sorumlusu Hikmet Aydoğmuş, Denizli'nin nar üretimi bakımından Türkiye'de 4'üncü sırada yer aldığını söyledi. Üretilen narların kalitesiyle dikkat çektiğini dile getiren Aydoğmuş, "Özellikle Pamukkale ilçemizde mikroklimatik iklim nedeniyle yetişen hicaz narının tat, renk, aroma, kalitesinin yüksek olması ihracatçı firmaların tercih nedeni oluyor. İlçede narların büyük bölümü iyi tarım uygulamalarıyla üretiliyor. Üretim safhasında devamlı kontrol ve analizler oluyor. Belirli ilaçlar kullanılabiliyor. İnsan sağlığını tehdit etmeyen, çevreye duyarlı üretim metotları ile üretilen ve hijyenik şartlarda hazırlanan narların yüzde 70-80'i başta AB ülkeleri olmak üzere Rusya ve Ukrayna'ya ihraç ediliyor. Bazı narların tane ağırlığı 1 kilogramı geçebiliyor. İlçemizde dekar başına ortalama 3 ton verim elde ediliyor. Bu yıl bölgede yaklaşık 45 bin ton nar rekoltesi bekleniyor" dedi.

"AVRUPA PAZARLARINDA ÜRÜNLERİMİZİ GÖRMEK BİZLERİ GURURLANDIRIYOR'

Irlıganlı Mahallesi'nde nar üreticisi olan Osman Çelik de hasat sevinci yaşadıklarını belirti, "1999 yılından bu yana nar yetiştiriyorum. Ürettiğimiz narlar lezzeti ve dayanıklılığı ile beğeni topluyor. Bölgemizin havası ve suyu nedeniyle narlarımız çok kaliteli yetişiyor. Almanya, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine ayrıca Rusya'ya yoğun ihracat yapıyoruz. Yiyenler bir daha yemek istiyor. İyi tarım uygulamaları ile kalitemiz ve rekoltemiz daha da arttı. Bu sayede kullanılan ilaçlar denetleniyor. Ürünlere analizler yapılıyor. Verimimiz de artıyor. Avrupa pazarlarında ürünlerimizi görmek bizleri gururlandırıyor" diye konuştu.

