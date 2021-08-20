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Avrupa'da yer yerinden oynadı! Belarus'un göçmen oyunu kameralara yakalandı

AB'nin ambargo kararına 'göçmen kartı' ile karşılık veren Belarus'un bu oyunu kameraya yakalandı. Görüntüler kısa sürede infial yaratırken, AB ve birlik üyesi Polonya'dan peş peşe sert açıklamalar geldi.
Avrupa'da yer yerinden oynadı! Belarus'un göçmen oyunu kameralara yakalandı

Dünya yeni bir göçmen krizi ile karşı karşıya. Zira Pazar günü Kabil'in Taliban'ın eline geçmesi ile Afganistan'da on binlerce kişi yollara düştü

Avrupa Birliği'nin ambargo listesinde olan Belarus ise son dönemde AB'nin bu hamlesine karşılık olarak mülteci kartını oynuyor.

Mültecileri AB sınırına gönderen Belarus'un bu politikası AB liderleri tarafından sertçe eleştirilmişti. Belarus'un Afgan göçmenleri zorla AB sınırına götürdüğü anlar kameraya yakalandı.

LİTVANYA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Litvanya sınır kuvvetleri, Belarus polisinin göçmenleri yasadışı bir şekilde sınırlarının dışına ittiğini iddia ettikleri görüntüleri yayınladı.

Görüntüler kısa sürede Avrupa'nın gündemine oturdu. Avrupa Birliği, Letonya, Litvanya ve Polonya'ya yasadışı sınır geçişleri düzenleyen Belarus'un bu politikasını 'saldırgan davranış' olarak nitelendirdi ve kınadı.

Açıklamada bu politikasının 27 ulustan oluşan bloğu istikrarsızlaştırmak amacıyla yapıldığının altı çizildi.

POLONYA'DAN SERT SÖZLER

Polonya ise Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun otoriter hükümetini göçmenleri sınırından geçirerek insani bir kriz yaratmakla suçladı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki düzenlediği basın toplantısında, '(Göçmenler) içtenlikle sempati duyduğum insanlar, ancak onlar Bay Lukashenko'nun elinde bir araç, bir araç' dedi.

AB ile Belarus sınırında bu restleşme yüzünden tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Zira sihalı Belarus güvenlik güçleri göçmenlerin Belarus'a dönmelerine izin vermezken, Polonya sınır muhafızları ve ordu görevlileri, Polonya üzerinden yolculuklarına devam etmelerini engelliyor.

Polonya bugün söz konusu göç dalgasını durdurmak adına 1000 asker daha konuşlandırdığını duyurdu.

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