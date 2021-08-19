  • BIST 1.437,990
  • Altın 490,52
  • Dolar 8,5350
  • Euro 9,9500
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 30 °C
»

Avrupa'dan obezite ameliyatı olmaya gelen hasta sayısı arttı

Avrupa'da obezite ameliyatlarına getirilen kısıtlamalar ve uzun tedavi süreçleri, bu ülkelerde yaşayan vatandaşların, obezite ameliyatı konusunda Türkiye'yi tercih etmelerini sağlıyor.
Avrupa'dan obezite ameliyatı olmaya gelen hasta sayısı arttı

Obezite ameliyatı olmak için Hollanda'dan Antalya'ya gelen Olcay Topçu, 26 yıldır kronik reflü hastası olduğunu, bu nedenden dolayı çok ciddi sıkıntılar çektiğini söyledi. Kilo vermenin ilk etapta çok zor olduğuna dikkat çeken Topçu, Hollanda'da obezite ameliyatı olamadığını, bu konuda pek çok zorluklarla karşılaştığını anlattı. Aşırı kilo aldıktan sonra sosyal yaşamında çok ciddi sıkıntılar yaşadığını aktaran Topçu, şunları söyledi: "Obezite ameliyatı olmaya karar verdiğimde, yaklaşık 6 ay araştırma yaptım. Ameliyat olmadan önce obezite ameliyatına ilişkin her türlü bilgiyi okudum.  Hollanda'da bir sitede obezite ameliyatı ile ilgili güzel ve kişiyi motive eden bir yazı okudum. Bu yazıyla vakit kaybetmeden ameliyat olmaya karar verdim. Obezite ameliyatı olduktan sonra insanın özgüveni geri geliyor. 20'li yaşlarda hissettiğiniz o canlılığı tekrar yaşayabileceğinize inanıyorsunuz. Hayallerimden bir tanesi de kot pantolon giymek, etek giymekti. Bu hayalimi gerçekleştireceğim. 3 yıldır çok sıkıntılı bir süreç yaşıyordum. Şimdi ben de bedenim de özgürleşti."

AVRUPA'DA OBEZİTE AMELİYATLARI ÇOK PAHALI

Türk doktorların obezite ve diyabet konusundaki başarılarının Avrupa'da bilindiğini söyleyen Ali Dereli ise, "Antalya'da ameliyat olduğum için mutluyum. Burada kendimi güvende hissediyorum. Ben çocuk yaştan bu yana obezite hastasıyım. Obeziteye bağlı farklı sorunlar da ortaya çıktı. Hayat kalitem ciddi anlamda düşmüştü. İş, spor ve sosyal yaşantımda ciddi zorluklar yaşamaya başladım. Avrupa'da obezite ameliyatı olmak istedim ancak hem çok zor hem de çok pahalı" dedi.

AMELİYATLAR GÜVENLİ ORTAMDA YAPILIYOR

OFM Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Burhan Mayir, obezite hastalığının tüm dünyada yaygın bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, "Yurt dışından hastalar obezite hastalığının tedavisinde Antalya'yı tercih ediyorlar. Çünkü Antalya'ya direkt gelebiliyor. Ulaşım kolaylığı çok fazla. Antalya bir turizm kenti olduğundan, buraya gelen hastalarımız ameliyat öncesi ya da sonrası tatil yapma imkanı buluyor. Tatil ile ameliyatı birleştiriyorlar. Koronavirüs döneminde de obezite ameliyatları güvenli biçimde yapılabiliyor. Bu konuda hastaların tedirgin olmasına, korkmalarına gerek yok. Her türlü önlem alınıyor. Gerek endoskopi gerek ameliyathane odasına Covid testi yapılmamış hiçbir hasta alınmaz. Covid pozitif olanlar bu ortamlara asla sokulmaz. Ekip sürekli kontrol altındadır. Covid döneminde ameliyat olmak güvenlidir. Bugüne kadar pek çok hastayı ameliyat ettik ve bir problem yaşamadık" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yerli teknoloji, kadavra ihtiyacına çözüm getirmeyi hedefliyor 18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:39
  • Pandemide erken ergenlik ve obezite arttı18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:37
  • Vücutta solukluk ve morarma, lösemi belirtisi olabilir18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:28
  • Niğde Sağlık Müdürü Koç: Vaka artışıyla aşıya talep de arttı17 Ağustos 2021 Salı 13:55
  • Türkiye'de uygulanan aşı miktarı açıklandı17 Ağustos 2021 Salı 13:16
  • 'Kocaeli’de aşılama oranı yüzde 70’i geçti'17 Ağustos 2021 Salı 12:39
  • Eskişehir'de mevsimlik tarım işçisi aile karantinaya alındı17 Ağustos 2021 Salı 12:26
  • Kişiye özel ayak tabanlık nasıl üretiliyor, kullanımı kolay mı, fiyatları ne?16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:17
  • Düz tabanlık yani taban düşüklüğü nedir, özel tasarım tabanlıkla tedavisi mümkün mü?16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:29
  • Estetik kaygılar, implanta olan talebi artırıyor16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti