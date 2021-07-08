Avrupalı öğrencilere Ankara tanıtıldı

Ankara Kulübü Derneği, Avrupanın 7 farklı ülkesinden gelen 35 öğrenciye ev sahipliği yaptı. Öğrencilere bir hafta boyunca şehri gezdirerek Başkent’in tarihi ve kültürel değerlerini tanıtan kulüp, aynı zamanda “fotoğrafçılık ve yayıncılık” eğitimi verdi.

Eğitim için derneğin genel merkezinde bir araya gelen öğrenciler aynı zamanda seymenlerle misket havası oynadılar.

“Erasmus+Gençlik Değişim Programı” kapsamında 7 ülkeden 35 öğrenci, “Kameranın Arkasındaki Gençler” projesi için Ankara’da buluştu.Ankara Kulubü Derneği’nin ev sahipliği yaptığı projede öğrencilere Başkent gezdirilerek, tarihi ve kültürel değerleri anlatıldı. Türkiye, Litvanya, Polonya, İspanya, İtalya, Sırbistan ve Bulgaristan’dan toplam 35 öğrencinin katıldığı proje de öğrencilere aynı zamanda “fotoğrafçılık ve yayıncılık” eğitimi verildi.

ÖNYARGILARI KIRMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ

Konu hakkında gazetemize bilgi veren proje koordinatörü Kemal Berke Saka gençlik değişim programlarının amacının farklı ülkelerdeki gençler arasında kültürel etkileşimi sağlayabilmek olduğunu söyledi. Berke Saka, “Biz yurt dışından gelen öğrencilerin Türkiye’ye karşı önyargılarını değiştirmek, Türk kültür ve geleneklerini onlara tanıtabilmek amacıyla böyle bir proje gerçekleştirdik.”

BAŞKENTİ GEZDİLER

“Türkiye, Litvanya, Polonya, İspanya, İtalya, Sırbistan ve Bulgaristan’dan toplam 35 öğrenci projeye katıldı. Bir hafta olarak planlanan proje kapsamında öğrenciler, Başkentin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Kültürümüz hakkında geniş bilgi sahibi oldular.”

TÜRK YEMEKLERİNİ ÇOK BEĞENDİLER

“Öğrenciler özellikle Türk yemeklerini çok beğendiklerini söyledi. Ayrıca, ziyaret ettikleri tarihi yerlerde, tarihi yapıları ve tarihsel dokuyu gördüklerinde oldukça memnun oldular. Maalesef Türkiye’de tarihi yapılar veya tarihsel gelişmeler, diğer ülke gençlerine tam anlamıyla anlatılamıyor. Oysa Türkiye’nin tarihi yapıları ve değerleri oldukça fazla” ifadelerini kullandı.

SEYMEN GÖSTERİSİ YAPTILAR

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka ise, proje kapsamında Ankara Kulübü Derneği’ni ziyaret eden öğrencilere, seymenlik geleneğinin anlatılması için geleneksel seymen kıyafetlerini giyerek öğrencilere ekibi ile bir gösteri düzenledi. Ankara kültürünün tanıtılmasının önemli olduğunun altını çizen Bahadır Saka, “Bu proje kapsamında farklı ülkelerden gelen gençlere oyunlarımızı, kıyafetlerimizi, kültürümüzü tanıtmayı amaç edindik” diye konuştu.

AMAÇ; ANKARA’YI TANITMAK

Ankara Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emel Koç ise, kulübün birçok alanda projeleri mevcut olduğunu hatırlatarak, bu projelerin çok olumlu sonuçlar getirdiğine inandığını belirtti. “Gençleri bu tür projelerde görmek beni mutlu etti” diyen Koç, “Kulubümüzün amacı Ankara’yı tanıtmak seymen kültürünü yaygınlaştırmak” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA