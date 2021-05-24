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Avrupa'nın 5 büyük liginde 2020-2021 sezonu tamamlandı

Şampiyonluk yarışının son haftaya taşındığı Ligue 1'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille, La Liga'da ise Atletico Madrid ipi göğüsledi.
Avrupa'nın 5 büyük liginde 2020-2021 sezonu tamamlandı

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) 2020-2021 sezonu sona erdi.

İngiltere'de Manchester City, İtalya'da Inter ve Almanya'da Bayern Münih'in ardından Fransa'da Lille, İspanya'da ise Atletico Madrid şampiyonluk ipini göğüsledi.

Ligue 1
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Angers'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışının kazananı oldu.

Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Brest'i 2-0 yenmesine rağmen, ligi Lille'in bir puan gerisinde 82 puanla ikinci sırada tamamladı.

Lens ile 0-0 berabere kalan Monaco, üçüncü olarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde etti.

Ligin son iki sırasındaki Nimes ve Dijon küme düşerken, 18. sıradaki Nantes ise ligde kalmak için play-off maçları oynanacak.

La Liga
Ligde son haftaya lider giren Atletico Madrid, deplasmanda Real Valladolid'i 2-1 mağlup ederek 86 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Zirve yarışını son ana kadar sürdüren Real Madrid, Villarreal'i 2-1 yenmesine rağmen ligi 84 puanla ikinci sırada tamamladı.

Eibar'ı 1-0 yenen Barcelona üçüncü, Deportivo Alaves'i aynı skorla geçen Sevilla da dördüncü olarak Şampiyonlar Ligi vizesi aldı.

Ligi son 3 sırada tamamlayan Huesca, Real Valladolid ve Eibar gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.

Premier Lig
Şampiyonluğu iki hafta önce garantileyen Manchester City, son maçında Everton'u 5-0 mağlup ederek sezonu 86 puanla bitirdi.

İkinci sıradaki Manchester United, deplasmanda Wolverhampton Wanderers'ı 2-1 yenerek ligi galibiyetle kapattı.

Liverpool, konuk ettiği Crystal Palace'ı 2-0 mağlup ederek ligi üçüncü sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Chelsea, Aston Villa'ya 2-1 kaybetse de, Leicester City'nin Tottenham'a 4-2 yenilmesiyle sezonu dördüncü tamamladı ve Devler Ligi bileti alan son ekip oldu.

Son 3 sırada yer alan Fulham, West Bromwich Albion ve Sheffield United, Premier Lig'e veda etti.

Serie A
Haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Inter, Udinese'yi 5-1'le geçerek sezonu 91 puanla tamamladı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Atalanta'yı 2-0 yenerek ligi 79 puanla 2. sırada bitirdi.

2020-2021 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Atalanta ile dördüncü Juventus, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak diğer takımlar oldu.

Puan tablosunun son 3 basamağında yer alan Benevento, Crotone ve Parma ise küme düştü.

Bundesliga
Üst üste 9. kez şampiyon olan Bayern Münih, son haftada Augsburg'u 5-2 mağlup ederek ligi 78 puanla bitirdi.

Bayern Münih'in arkasında sırasıyla yer alan Leipzig, Borussia Dortmund ve Wolfsburg, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Schalke 04 ve Werder Bremen’in küme düştüğü ligde, 16. sıradaki Köln ise play-off karşılaşmaları oynayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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