  • BIST 106.374
  • Altın 269,731
  • Dolar 5,7446
  • Euro 6,3262
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 5 °C
»

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Mönchengladbach, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig 

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, 13. hafta maçında deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti ve 37 puanla liderliğini sürdürdü.

"Kırmızılar", ligdeki yenilmezlik serisini de 30 karşılaşmaya çıkardı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, deplasmanda Brighton Hove Albion'ı 2-0 yenerek üst üste 5. maçını kazandı.

Son şampiyon Manchester City de geriye düştüğü maçta Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. 

Premier Lig'in 13. haftasının ardından lider Liverpool'u 29 puanlı Leicester City ve 28 puanlı Manchester City takip ediyor. 

La Liga

Lider Barcelona, ilk yarısını 1-0 geride kapadığı maçta Leganes'i 2-1 yendi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı 3-1 mağlup etti.

Atletico Madrid, deplasmanda Granada ile 1-1 berabere berabere kalırken, Sevilla deplasmanda Valladolid'i tek golle geçti. 

La Liga'nın 14. haftası sonunda puanını 28'e çıkaran Barcelona, kendisi gibi maç eksiği bulunan Real Madrid'in averajla önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki ekibi, 27 puanla Sevilla, 25 puanla Atletico Madrid izliyor. 

Serie A

Juventus, geriye düştüğü maçta Atalanta'yı 3-1 yenerek yoluna namağlup devam etti. Torino'yu 3-0 yenen Inter, zirveden kopmadı.

Lazio, deplasmanda Sassuolo'yu 2-1'lik skorla geçerken, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Roma ise sahasında Brescia'yı 3-0 mağlup etti.

Serie A'nın 13. haftasını 35 puanla geçen Juventus'u, 34 puanla Inter, 27 puanla Lazio, 25 puanla da Roma takip etti. 

Bundesliga

Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Union Berlin'e 2-0 yenildi. 

Son 7 yılın şampiyonu Bayern Münih, deplasmanda Fortuna Düsseldorf’u 4-0 mağlup etti.

Leipzig, sahasında Köln'ü 4-1 yenerken, Freiburg deplasmanda Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'nın 12. haftası sonunda 25 puanlı lider Borussia Mönchengladbach'ı, 24 puana sahip Leipzig ve Bayern Münih, 22 puanlı Freiburg ve Schalke 04 takip etti.

Ligue 1

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, sahasında Lille'i 2-0 yendi. Liderin takipçisi Angers, Nimes karşısında üç puana tek golle uzandı.

Olympique Marsilya deplasmanda Toulouse'u 2-0, Bordeaux sahasında Monaco'yu 2-1 mağlup ederken, Saint-Etienne sahasında Montpellier ile berabere kaldı.

Ligue 1'de 14. haftanın ardından puanını 33'e çıkaran PSG, liderliğini sürdürdü. 24 puanlı Angers, 22'şer puanlı Bordeaux, Olympique Marsilya ve Saint-Etienne Paris ekibinin arkasında yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'li boksör Wilder Muhammed Ali'nin rekorunu yakaladı24 Kasım 2019 Pazar 11:15
  • Okan Buruk: İyi oynamadık ama doğru oynadık23 Kasım 2019 Cumartesi 09:04
  • Fatih Terim: Üzgünüm ama şimdilik yapabilecek bir şey yok23 Kasım 2019 Cumartesi 09:04
  • Galatasaraylı futbolcular, taraftarlardan özür diledi23 Kasım 2019 Cumartesi 09:00
  • Türkiye halterde Naimli günlerini özlüyor22 Kasım 2019 Cuma 20:30
  • EURO 2020 play-off'unda eşleşmeler belli oldu22 Kasım 2019 Cuma 15:33
  • Galatasaray'da şok sakatlık: Sezonu kapattı22 Kasım 2019 Cuma 13:23
  • Futbolda haftanın programı22 Kasım 2019 Cuma 09:21
  • Ahmet Bulut: Dursun Özbek'ten kazık yedim22 Kasım 2019 Cuma 09:11
  • Futbolculara Türkiye'ye gitmeyin uyarısı21 Kasım 2019 Perşembe 16:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti