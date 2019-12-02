Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Premier Lig'de Liverpool, La Liga'da Barcelona, Serie A'da Inter, Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach, Ligue 1'de ise Paris Saint-Germain, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Inter, Almanya'da Borussia Mönchengladbach, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool, ağırladığı Brighton'ı 2-1 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 31 karşılaşmaya çıkardı.

Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, Everton'ı 90+4'üncü dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Manchester City ve Chelsea, haftayı puan kayıplarıyla kapattı. Manchester City, Newcastle United deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Chelsea de konuk ettiği West Ham United'a 1-0 yenildi.

Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'nun getirilmesinin ardından çıkışa geçen Tottenham ise seyircisi önünde oynadığı Bournemouth maçını 3-2 kazandı.

Premier Lig'in 14. haftasının ardından 40 puana ulaşan Liverpool, 32 puanlı Leicester City, 29 puanlı Manchester City ve 26 puanlı Chelsea'nin önünde zirvedeki yerini korudu.

La Liga

Lider Barcelona, şiddetli yağış altında oynanan karşılaşmada, konuk olduğu Atletico Madrid'i 1-0 yendi.

Haftaya Barcelona ile aynı puanla başlayan Real Madrid de Alaves deplasmanından 3 puanı 2-1'lik skorla aldı.

Sevilla evinde oynadığı Leganes mücadelesini 1-0 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Real Sociedad, Eibar'ı 4-1, Athletic Bilbao ise Granada'yı 2-0 yendi.

La Liga'nın 15. haftası sonunda puanını 31'e çıkaran Barcelona, kendisi gibi maç eksiği bulunan Real Madrid'in averajla önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki ekibi, Sevilla 1, Real Sociedad ve Athletic Bilbao 5 puan geriden takip etti.

Serie A

Haftaya ilk sırada başlayan Juventus, seyircisi önünde çıktığı Sassuolo maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Evinde SPAL'ı 2-1 yenen Inter, böylece liderliğe yükseldi.

Lazio, sahasında Udinese'yi 3-0 mağlup ederek peş peşe 6. maçını kazandı.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Roma ise Verona deplasmanından 3-1 galip döndü.

Serie A'nın 14. haftasını 37 puanla geçen Inter'i, 36 puanlı Juventus, 30 puanlı Lazio ve 28 puanlı Roma izledi.

Bundesliga

Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, sahasında oynadığı Freiburg maçını 4-2 kazandı.

Leipzig, deplasmanda Paderborn'u 3-2, milli futbolcu Ozan Kabak'ın forma giydiği Schalke 04 de evinde Union Berlin'i 2-1 yendi. Schalke 04'e galibiyeti getiren golü, Türk asıllı Alman oyuncu Suat Serdar attı.

Ligin iddialı takımları arasındaki mücadelede Bayer Leverkusen, konuk olduğu Bayern Münih'i 2-1 mağlup etti.

Borussia Dortmund ise Hertha Berlin deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

Bundesliga'nın 13. haftası sonunda 28 puan toplayan Borussia Mönchengladbach'ı, 27 puanlı Leipzig, 25 puanlı Schalke 04, 24 puanlı Bayern Münih ve 23 puanlı Borussia Dortmund takip etti.

Ligue 1

Monaco ile lider PSG arasında oynanması planlanan karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Olympique Marsilya, sahasında Brest'i 2-1 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Deplasmanda oynadığı Nice mücadelesini 3-1 kaybeden Angers ise haftayı puansız bitirdi.

PSG, Ligue 1'in 15. haftasını maçsız geçmesine karşın 33 puanla liderliğini sürdürdü. Olympique Marsilya 28, Angers 24 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.