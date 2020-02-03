Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Juventus, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Liderlik koltuğunda oturan Liverpool, hafta içi oynadığı erteleme maçında West Ham United'ı 2-0 yenmesinin ardından hafta sonu da Southampton'ı 4-0 mağlup etti.

Peş peşe 16. galibiyetine imza atan Liverpool, ligdeki yenilmezlik serisini 42 karşılaşmaya, takipçileriyle arasındaki farkı da 22 puana çıkardı.

Haftanın öne çıkan mücadelesinde Tottenham, 2. sıradaki Manchester City'yi sahasında 2-0 yendi.

Puan tablosunun 3. basamağındaki Leicester City'nin, 4. sıradaki Chelsea'yi ağırladığı maç ise 1-1 sonuçlandı.

Premier Lig'in 25. haftasının ardından 73 puanı bulunan Liverpool, 51 puanlı Manchester City, 49 puanlı Leicester City ve 41 puanlı Chelsea'nin önünde zirvedeki yerini korudu.

La Liga

Geçen hafta liderliği Barcelona'dan alan Real Madrid, evinde oynadığı derbi maçta Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Barcelona, seyircisi önünde çıktığı Levante müsabakasını, 17 yaşındaki Ansu Fati'nin golleriyle 2-1 kazandı.

Getafe, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 2-0 yenerken, Sevilla sahasında Alaves ile 1-1 berabere kaldı.

Valladolid, milli futbolcu Enes Ünal'ın golüyle Mallorca deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

La Liga'nın 22. haftası sonunda puanını 49'a çıkaran Real Madrid, liderliğini sürdürdü. Başkent ekibini, Barcelona 3, Getafe ve Sevilla 10'ar puan geriden takip etti.

Serie A

Lider Juventus, sahasında oynadığı Fiorentina karşılaşmasını 3-0 kazandı. Fileleri 2 kez havalandıran Cristiano Ronaldo, 2005'te peş peşe 9 lig maçında gol atan David Trezeguet’den beri bunu başaran ilk Juventus oyuncusu oldu.

Inter, deplasmanda Udinese'yi 2-0, Lazio da evinde SPAL'i 5-1 yendi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun gol attığı maçta Milan, Verona ile 1-1 berabere kaldı.

Serie A'nın 22. haftasını 54 puanla geçen Juventus, zirvedeki yerini korudu. Juventus'u, 51 puanlı Inter ve bir maç eksiği bulunan 49 puanlı Lazio izledi.

Bundesliga

Haftaya lider başlayan Leipzig, ağırladığı Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı.

Mainz deplasmanından 3-1 galip ayrılan Bayern Münih, zirvenin yeni sahibi oldu.

Borussia Dortmund, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Erling Haaland'ın 2 gol attığı maçta, Union Berlin'i 5-0 yendi.

19 yaşındaki Haaland, Bundesliga'daki ilk 3 maçında 7 gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fortuna Düsseldorf'un golünü, milli futbolcu Kaan Ayhan attı.

Bundesliga'nın 20. haftası sonunda 42 puan toplayan Bayern Münih'i, 41 puanlı Leipzig, 39'ar puanlı Borussia Dortmund ve Borussia Mönchengladbach takip etti.

Ligue 1

Liderlik koltuğunda oturan PSG, evinde oynadığı Montpellier mücadelesini 5-0 kazandı.

Olympique Marsilya, Bordeaux deplasmanından 0-0 beraberlikle döndü. Rennes ise sahasında Nantes'ı 3-2 mağlup etti.

PSG, Ligue 1'in 22. haftasının ardından 55 puanla liderliğini sürdürdü. Olympique Marsilya 43, Rennes 40 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.