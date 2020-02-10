  • BIST 120.534
  • Altın 304,338
  • Dolar 6,0176
  • Euro 6,5906
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -3 °C
»

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'daki karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere'de (Premier Lig) Liverpool, İspanya'da (La Liga) Real Madrid, İtalya'da (Serie A) Inter, Almanya'da (Bundesliga) Bayern Münih, Fransa'da (Ligue 1) ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı. 

Premier Lig

Lider Liverpool'un maç oynamadığı Premier Lig'in 26. haftasına üç karşılaşmayla devam edildi.

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti yönetimindeki Everton, sahasında Crystal Palace'ı 3-1, Sheffield United da Bournemouth'u 2-1 mağlup ederken, Brighton Hove Albion ile Watford 1-1 berabere kaldı.

Avrupa'yı etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle Manchester City-West Ham United maçı ertelendi.

Haftayı maç yapmayan geçiren lider Liverpool 73 puanla zirvede yer alırken, "Kırmızılar"ı 51 puanlı Manchester City, 49 puanlı Leicester City ve 41 puanlı Chelsea takip ediyor. 

La Liga

Liderliği Barcelona'dan alan Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü Osasuna deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Deplasmanda Real Betis'e konuk olan Barcelona, iki takımın da 10 kişi kaldığı mücadeleyi 3-2 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Getafe'nin sahasında Valencia'yı 3-0 yendiği haftada, Atletico Madrid de Granada'yı tek golle geçerek averajla dördüncü sıraya çıktı.

La Liga'nın 23. haftası sonunda puanını 52'ye çıkaran Real Madrid, liderliğini sürdürdü. Başkent ekibini, Barcelona 3, Getafe 10, Atletico Madrid ve Sevilla 13'er puan geriden takip etti.

Serie A

Lider Juventus, deplasmanda Hellas Verona'ya 2-1 yenildi ve bu sezon üçüncü kez sahadan puansız ayrıldı.

Büyük çekişmeye sahne olan ve Milan'ın ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı Milano derbisini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-2 kazanmasını bilen Inter, averajla liderlik koltuğunu oturdu.

Parma'yı tek golle geçen Lazio da haftayı kayıpsız kapadı.

Serie A'nın 23. haftasını Inter ve Juventus, 54'er puanla zirvede tamamladı. Lazio 53 puanla üçüncü, Atalanta 42 puanla dördüncü sırada yer alıyor. 

Bundesliga

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren maçta Bayern Münih sahasında Leipzig ile golsüz berabere kaldı.

Borussia Dortmund, Emre Can'ın gol attığı ve iki kez öne geçtiği mücadelede Bayer Leverkusen'e 4-3 mağlup olurken, zirve yarışı veren Borussia Mönchengladbach'in Köln ile oynayacağı maç olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Bundesliga'nın 21. haftası sonunda 43 puan toplayan Bayern Münih'i, 42 puanlı Leipzig, 39'ar puanlı Borussia Dortmund ve Borussia Mönchengladbach takip etti.

Ligue 1

Liderlik koltuğunda oturan PSG, evinde oynadığı Olympique Lyon mücadelesini 4-2 kazandı.

Olympique Marsilya, sahasında Toulouse'u 1-0 mağlup ederken, Rennes ile Brest golsüz berabere kaldı.

PSG, Ligue 1'in 24. haftasının ardından 61 puanla liderliğini sürdürdü. Olympique Marsilya 49, Rennes 41 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş'ın 5 haftası zorlu geçecek09 Şubat 2020 Pazar 16:30
  • Aykut Kocaman istifa etti09 Şubat 2020 Pazar 12:48
  • Minderde olimpiyat öncesi son Avrupa sınavı09 Şubat 2020 Pazar 11:17
  • Skandal hakeme Yanal'dan tepki!09 Şubat 2020 Pazar 10:15
  • Fenerbahçe evinde kayıp!09 Şubat 2020 Pazar 10:14
  • MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 14 maç aradan sonra kazandı08 Şubat 2020 Cumartesi 09:29
  • Ankaragücü deplasmanda kazandı07 Şubat 2020 Cuma 21:24
  • Fenerbahçe Vedat'ın fiyatını belirledi07 Şubat 2020 Cuma 19:20
  • Futbolda haftanın programı07 Şubat 2020 Cuma 09:40
  • Galatasaray'dan TFF'ye çağrı07 Şubat 2020 Cuma 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti