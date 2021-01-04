Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük futbol ligleri olarak kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A) ve Almanya'daki (Bundesliga) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Olympique Lyon, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Haftanın önemli maçında Chelsea'ye konuk olan Manchester City, başkentten 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, ikinci yarıda bulduğu gollerle deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti. Çağlar Söyüncü, 79. dakikada oyuna dahil oldu.

Zirve mücadelesi veren Tottenham, sahasında Leeds United'ı 3-0'lık skorla geçerken, üst sıralara tırmanmaya çalışan Arsenal da deplasmanda West Bromwich'i 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup etti.

Premier Lig'in 17. haftası sonunda bir maç eksiği bulunan Liverpool, 33 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Manchester United'ın ikinci sırada yer aldığı puan tablosunda, 32 puanlı Leicester City üçüncü durumda bulunuyor.

Lider Liverpool, bugün TSİ 23.00'da deplasmanda Southampton ile karşılaşacak.

La Liga

Sezona iyi bir başlangıç yapan Atletico Madrid, deplasmanda Alaves'i 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Lige istediği gibi başlayamamasına rağmen son haftalarda çıkışa geçen Real Madrid, konuk ettiği Celta Vigo'yu 2-0 mağlup etti.

Zirve takibini sürdüren Real Sociedad, sahasında Osasuna ile 1-1 berabere kalırken, Barcelona ise Huesca deplasmanında galibiyete tek golle uzandı.

La Liga'da 38 puanla zirvede yer alan Atletico Madrid'i, 36 puanla Real Madrid, 30 puanla Real Sociedad, 29 puanla Villarreal ve 28 puanla Barcelona takip etti.

Serie A

Ligi namağlup lider götüren Milan, deplasmanda Benevento'yu 2-0 yendi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.

Zirve mücadelesi veren diğer Milano ekibi Inter, ağırladığı Crotone'yi 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Ligde ilk yenilgisini geçen hafta Fiorentina karşısında alan son 9 yılın şampiyonu Juventus, sahasında Udinese'yi 4-1'lik skorla geçti.

Roma, sahasında Sampdoria'yı tek golle mağlup ederken, Napoli ise Cagliari deplasmanından 4-1'lik galibiyetle döndü.

Serie A'da 37 puana sahip Milan, liderliğini korudu. Milan'ı, 36 puanla Inter, 30 puanla Roma, 28 puanla Napoli, 27 puanla Juventus izledi.

Bundesliga

Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, sahasında Mainz 05'i 5-2 mağlup etti.

RB Leipzig, deplasmanda Stuttgart'ı tek golle geçerken, Bayer Leverkusen 2-1 yenildiği Eintracht Frankfurt deplasmanından puansız döndü.

Son haftalarda puan kayıpları yaşayan Borussia Dortmund ise Wolsfburg'u 2-0 yendi.

Bundesliga'da 33 puanla lider konumdaki Bayern Münih'i, 31 puanlı Leipzig, 28 puanlı Bayer Leverkusen ve 25 puanlı Borussia Dortmund takip etti.

Ligue 1

Olympique Lyon'un averajla liderlik koltuğunda oturduğu Fransa Ligue 1'de 18. hafta maçları 6 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği ikinci sıradaki Lille, sahasında Angers'i ağırlayacak.