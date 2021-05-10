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Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm: Lille, PSG'nin berabere kalmasıyla arasındaki puan farkını 3'e çıkardı

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm: Lille, PSG'nin berabere kalmasıyla arasındaki puan farkını 3'e çıkardı

Almanya'da Bayern Münih şampiyonluğunu ilan ederken, İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Atletico Madrid, Fransa'da ise Lille, puan tablosunun zirvesinde yer aldı. İtalya'da Inter, geçen hafta zirve yarışını önde tamamlamıştı.

Bundesliga
Bundesliga'da Bayern Münih, 2020-2021 sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Konuk ettiği Borussia Mönchengladbach'ı 6-0'la geçen Bavyera temsilcisi, üst üste 9'uncu ve toplamda 31'inci şampiyonluğunu ilan etti.

Leipzig, deplasmanda Borussia Dortmund'a 3-2 yenilirken, Wolfsburg ise konuk ettiği Union Berlin'i 3-0'la geçti.

74 puanla şampiyonluk ipini göğüsleyen Bayern Münih'i 64 puanlı Leipzig ve 60 puanlı Wolfsburg takip ediyor.

Premier Lig
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşacak takımların mücadelesinde Chelsea, deplasmanda lider Manchester City'yi 2-1 yendi.

Manchester United, geriye düştüğü maçta deplasmanda Aston Villa'yı 3-1 mağlup ederken, Leicester City ise konuk ettiği Newcastle United'a 4-2 mağlup oldu.

80 puanlı Manchester City, gelecek hafta deplasmanda Newcastle United ile oynayacağı karşılaşmayı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligde bir maçı eksik Manchester United 70, Chelsea 64, Leicester City ise 63 puanla ilk 4 içinde yer alıyor.

La Liga
Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Atletico Madrid, konuk ettiği Barcelona ile 0-0 berabere kaldı.

Real Madrid ise konuk ettiği Sevilla ile 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğuna oturma fırsatını kaçırdı.

La Liga'nın 35. haftasında 77 puanlı Atletico Madrid'i, 75 puana sahip takımlardan Real Madrid ikinci, Barcelona üçüncü sıradan izliyor. Sevilla ise 71 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Ligue 1
Milli oyuncu Burak Yılmaz'ın iki gol attığı maçta Lille, konuk olduğu Lens'i 3-0'la geçerek liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Şampiyonluk yarışının takipçilerinden Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Rennes ile 1-1 berabere kaldı. Monaco, konuk olduğu Reims'ı 1-0, Oympique Lyon ise konuk ettiği Lorient'i 4-1 yendi.

Ligue 1'in bitimine iki hafta kala puanını 79'a çıkaran Lille, liderliğini sürdürdü. PSG 76, Monaco 74 ve Oympique Lyon 73 puanla Lille'in arkasında yer aldı.

Serie A
Serie A'da şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Inter, ağırladığı Sampdoria'yı 5-1 yendi.

Öne çıkan diğer maçta Milan, deplasmanda Juventus'u 3-0 mağlup etti. Son haftalardaki formunu sürdüren Atalanta ise konuk olduğu Parma'yı 5-2'lik skorla geçti. Napoli ise Spezia deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ligin 35. haftası sonunda 85 puanlı şampiyon Inter'i, 72'şer puana sahip takımlardan Atalanta ikinci, Milan üçüncü sıradan takip ediyor. Napoli ise 70 puanla 4. sırada yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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