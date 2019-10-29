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Avrupa'nın 'bulut ağı' 2020'de hizmete girecek

Alman hükümeti, Avrupa için bulut ağı kurulma çalışmalarını hızlandırdı. "Gaia X” adı verilen projenin 2020’nin sonunda faaliyete geçmesi ve ilk kullanıcılara hizmet vermesi hedefleniyor.
Avrupa'nın 'bulut ağı' 2020'de hizmete girecek

Alman hükümeti, dijitalleşmede Alibaba, Amazon gibi Çin ve ABD merkezli tedarikçilere bağımlılığı azaltmak amacıyla Avrupa için bulut ağı kurulma çalışmalarını hızlandırdı. Bulut ağının 2020’de hizmete alınması planlanıyor.

Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanlığının çalışmasına göre, “Gaia X” adı verilen projenin gelecek yılın ilkbaharında fonlanması planlanıyor. Gaia X’in 2020 yılının sonunda faaliyete başlaması ve ilk kullanıcılara hizmet vermesi hedefleniyor.

Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, uzun zamandır geleceğin önemli teknolojilerinin Avrupa’da Amerikan ve Çinli tedarikçilerin hakimiyetinde olmasından dolayı “veri bağımsızlığı” endişesi taşıyordu.

İnternet üzerinden depolama, yazılım ve bilgi işlem hizmeti sağlayan gelişen bulut ağında Amazon, IBM, Google, ve Microsoft gibi ABD şirketlerinin Avrupa'da yüksek pazar payına sahip olması ve Alibaba gibi Çinli şirketlerin ise son dönemde yüksek yatırımları dikkati çekiyor.

Bugün, Almanya'nın Dortmund şehrinde düzenlenen Dijital Strateji Zirvesi’nde “Gaia X” projesinin sunumu yapılırken projenin amacının Avrupa için kapasitesi, rekabet gücü yüksek, güvenli ve güven verici bir veri altyapısı ortaya çıkarmak olarak açıklanıyor.

Öte yandan, Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, söz konusu konferansın açılış konuşmasını yaptıktan sonra protokoldeki yerine geçerken merdivenlerden düştü. Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Altmaier, sağlık ekibi tarafından müdahale edildikten sonra bir ambulansa hastaneye kaldırdı. Alman bakanın başından yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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