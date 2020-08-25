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Avrupa'nın en büyük parkına yakışmayan görüntü

Başkent’in simge parklarından Harikalar Diyarı’nın Ayaş Yolu’na bakan kısmındaki tabelası bakımsız halde onarılmayı bekliyor. Vatandaşlar, “Yakışmayan görüntü, onarılmalı” diyor. 
Avrupa'nın en büyük parkına yakışmayan görüntü

Harikalar Diyarı, başta Başkent olmak üzere gerek Türkiye’nin gerekse Avrupa’nın sayılı büyük parklarından biri olma özelliği taşıyor. 2003 Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan ve Başkentlilerin hizmetine sunulan bu park yaz aylarında yoğun şekilde ziyaret ediliyor. Ancak parkın Ayaş Yolu’na bakan kısmında simge görüntülerinden birisi bugünlerde bakımsız ve çürümüş halde onarılmayı bekliyor. Resim tuvali ve resim paleti şeklinde tasarlanmış olan bu yapının eski halinde içerisinde parkın görüntüsü olması gerekirken parçalanmış soyulmuş bir görüntü var. Resim paleti ise tahrip olmuş şekilde duruyor. Yoldan geçen vatandaşlar, “Böylesi güzel bir parka bu tabela yakışmıyor. Yenilenmeli” diyor. 

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PARKA YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜ
Harikalar Diyarı’nın Ayaş Yolu’na bakan kapısına yakın bir noktada yoldan geçenler tarafından rahatça görülebilen bu tabela bakımsız haliyle dikkatlerden kaçmıyor. Yoldan geçen vatandaşlar, “Parkın girişinde bulunan tabela bakımsız görüntüsü ile parkın güzelliğine yakışmıyor. Böyle şeyler ilk etapta burayı bilmeyenler için önem taşır. Daha girişteki bir tabela bakımsızsa insanlarda kötü izlenim bırakır. Ki böylesine işlek bir noktada olması başka noktalara göre daha çok özen gerektirir. Yetkililer bunu düzeltmeli” diye konuştu. 

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AVRUPANIN EN BÜYÜK PARKI
Sincan ilçesi sınırlarında bulunan ve 2003 yılında hizmete açılan Harikalar Diyarı ANFA’nın bilgilerine göre toplam 1 milyon 320 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük olma özelliği taşıyor. Parkta çocukların masal kahramanlarının bulunduğu masal adası, doğayla iç içe olmayı sevenler için yoğun yeşil alan ve 92 bin metrekarelik suni göller bulunuyor.  

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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