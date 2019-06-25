  • BIST 95.182
  • Altın 266,979
  • Dolar 5,8112
  • Euro 6,6268
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
SON DAKİKAİngiliz F-35'leri Kıbrıs'ta harekete geçti
»

Avrupa’nın en eski camisine ulaşıldı

Arkeologlar, İspanya’da Vizigot Krallığı’na ait bir antik kentte, daha önce keşfedilmemiş bir sarayın bazı bölümlerinin yanı sıra Avrupa’nın en eski camilerinden biri olduğu düşünülen kalıntılar tespit etti.
Avrupa’nın en eski camisine ulaşıldı

Madrid dışındaki kırsal bir bölgede yer alan bin 400 yıllık Reccopolis antik kentinde yapılan çalışmalarda arkeologlar jeomanyetik aygıtları kullanarak hâlâ toprak altında bulunan yapıların ve duvarların haritasını çıkardı. Çalışmalar sonucunda, Reccopolis’in bugüne kadar gün ışığına çıkarılan kalıntılardan çok daha fazlasına sahip olduğu tespit edildi. Kentin henüz keşfedilmemiş yapıları arasında bir saray ve Avrupa’daki en eski camilerden biri olabilecek bir binanın yer aldığı belirtildi. Toprak altındaki yapılardan olan büyük bir binanın, Ortadoğu’ya özgü cami planlarına benzediği belirtildi. Harvard Üniversitesi ortaçağ tarihçisi ve arkeolog Michael McCormick, yapılacak kazının bu fikri kanıtlayabileceğini belirterek doğrulanması halinde bunun günümüze ulaşabilen Avrupa’daki en eski cami olabileceğini vurguladı.

Cermen kabilesi Gotların iki büyük kolundan biri olan Vizigotlar, geç antik çağda Fransa ve İber Yarımadası’nda hüküm sürdü. Vizigotlar, daha çok 410 yılında Roma’yı ele geçiren kavim olarak biliniyor. Toledo’yu başkent seçen Vizigotların Reccopolis’i 578 yılında inşa ettiği belirtiliyor. Bölgedeki Vizigot hâkimiyeti, 711’de İslam yayılmacılığıyla bitme noktasına geldi. Yeni keşfedilen jeofiziksel kanıtlar, şehrin tamamen terk edildiği 800 yılı öncesinde İslam varlığına dair izler olduğunu ortaya koyuyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TEM Otoyolu İstanbul yönü 20 gün trafiğe kapalı25 Haziran 2019 Salı 08:10
  • "İran'a saldırı için Kongre'nin onayına ihtiyacım yok"25 Haziran 2019 Salı 08:08
  • Kerimov'un kızı mal varlıklarını devlete iade etti25 Haziran 2019 Salı 08:05
  • Erdoğan ile Trump Japonya'da görüşecek25 Haziran 2019 Salı 07:59
  • Niğde'de 2 gençten engellilere araç25 Haziran 2019 Salı 07:55
  • İzmir'de feci kaza!25 Haziran 2019 Salı 07:52
  • Aşırı sağcı şiddet Almanya'da her geçen gün artıyor25 Haziran 2019 Salı 07:24
  • Filistinliler, Bahreyn'deki konferansa karşı ayaklandı24 Haziran 2019 Pazartesi 23:30
  • İran: Tekrarı olursa yine vururuz24 Haziran 2019 Pazartesi 23:07
  • DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı24 Haziran 2019 Pazartesi 23:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti