Avrupa'ya balık döner ihraç edilecek

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada üretilen ve ihracat için gerekli izinleri tamamlanan balık döner, Avrupa ülkelerine satılacak.

İlk olarak İstanbul'da butik olarak balık döner üretimine başlayan "Tek Balık Döner" adlı firmanın yetkilileri, yaklaşık 4 yıllık araştırma ve geliştirme çalışmasının ardından seri üretim kararı aldı.

Yaklaşık 7 ay önce Torbalı ilçesine yatırım yapan firma, yaklaşık bin 800 metrekare kapalı alanda "balık döner" ve "balık burger" üretimine başladı.

Yurt dışında gerekli irtibatları sağlayıp ihracat izinlerini alan firmanın yetkilileri, balık döneri Avrupa piyasasında satışa sunacak.

Kılçıklar tek tek cımbızla temizleniyor

Balık dönerde genellikle somon ve uskumru tercih ediliyor. Sıfırın altında 18 derecede muhafaza edilen balıklar, çözülme işlemi için 4 derecede yaklaşık 8 saat bekletiliyor. Daha sonra balıkların kafa, kuyruk ve kılçık kısmı kesiliyor ve temizliği yapılıyor. Ardından kadınlar tarafından kılçıkları tek tek ayıklanan balıklar yeniden yıkama işlemine tabi tutuluyor.

Firmaya özgü ve içeresinde baharat bulunan organik tozla marine edilen balıklar daha sonra tek tek döner şişine geçiriliyor.

"Hedef tüm dünyaya balık döner yedirmek"

Tek Balık Döner Fabrika Müdürü Merve Altınsoy, Türkiye'de daha önce butik olarak balık döner denemelerinin yapıldığını söyledi.

Balık dönerin herkesin dikkatini çektiğini ifade eden Altınsoy, "Balık döner olur mu' diye tepkiler aldık ancak yiyen bir daha yiyor. Bizim özel bir marinasyonumuz var. Bunun sayesinde balığın kokusunu kestik ayrıca parçalanma ve dağılma gibi durumları minimize ettik. Bu marinasyonun içinde baharatlar bulunuyor. Kesinlikle katkı maddesi yok." diye konuştu.

Şu an şubelerden satış yaptıklarını dile getiren Altınsoy, zincir marketlerden ve yurt dışındaki döner satan büyük firmalardan talep geldiğini söyledi.

Pazar arayışına yeni başladıklarını belirten Altınsoy, "Balık dönerde asıl hedefimiz ihracat. Bu konuda gerekli denetimler tamamlandı. Çok kısa süre içinde ihracata başlayacağız. Çekya, Almanya, Hollanda gibi ülkelerden teklif var. Türkiye'de balık tüketimi Avrupa'ya göre çok az. Bu yüzden Avrupa'dan daha büyük bir pay alacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz bu ürünü bütün dünyaya yedirmek." dedi.