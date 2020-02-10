  • BIST 121.011
  • Altın 303,675
  • Dolar 5,9979
  • Euro 6,5689
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -3 °C
»

Avrupa'ya balık döner ihraç edilecek

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada üretilen ve ihracat için gerekli izinleri tamamlanan balık döner, Avrupa ülkelerine satılacak.
Avrupa'ya balık döner ihraç edilecek

İlk olarak İstanbul'da butik olarak balık döner üretimine başlayan "Tek Balık Döner" adlı firmanın yetkilileri, yaklaşık 4 yıllık araştırma ve geliştirme çalışmasının ardından seri üretim kararı aldı. 

Yaklaşık 7 ay önce Torbalı ilçesine yatırım yapan firma, yaklaşık bin 800 metrekare kapalı alanda "balık döner" ve "balık burger" üretimine başladı.

Yurt dışında gerekli irtibatları sağlayıp ihracat izinlerini alan firmanın yetkilileri, balık döneri Avrupa piyasasında satışa sunacak.

Kılçıklar tek tek cımbızla temizleniyor

Balık dönerde genellikle somon ve uskumru tercih ediliyor. Sıfırın altında 18 derecede muhafaza edilen balıklar, çözülme işlemi için 4 derecede yaklaşık 8 saat bekletiliyor. Daha sonra balıkların kafa, kuyruk ve kılçık kısmı kesiliyor ve temizliği yapılıyor. Ardından kadınlar tarafından kılçıkları tek tek ayıklanan balıklar yeniden yıkama işlemine tabi tutuluyor.

Firmaya özgü ve içeresinde baharat bulunan organik tozla marine edilen balıklar daha sonra tek tek döner şişine geçiriliyor.

"Hedef tüm dünyaya balık döner yedirmek"

Tek Balık Döner Fabrika Müdürü Merve Altınsoy, Türkiye'de daha önce butik olarak balık döner denemelerinin yapıldığını söyledi.

Balık dönerin herkesin dikkatini çektiğini ifade eden Altınsoy, "Balık döner olur mu' diye tepkiler aldık ancak yiyen bir daha yiyor. Bizim özel bir marinasyonumuz var. Bunun sayesinde balığın kokusunu kestik ayrıca parçalanma ve dağılma gibi durumları minimize ettik. Bu marinasyonun içinde baharatlar bulunuyor. Kesinlikle katkı maddesi yok." diye konuştu.  

Şu an şubelerden satış yaptıklarını dile getiren Altınsoy, zincir marketlerden ve yurt dışındaki döner satan büyük firmalardan talep geldiğini söyledi.

Pazar arayışına yeni başladıklarını belirten Altınsoy, "Balık dönerde asıl hedefimiz ihracat. Bu konuda gerekli denetimler tamamlandı. Çok kısa süre içinde ihracata başlayacağız. Çekya, Almanya, Hollanda gibi ülkelerden teklif var. Türkiye'de balık tüketimi Avrupa'ya göre çok az. Bu yüzden Avrupa'dan daha büyük bir pay alacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz bu ürünü bütün dünyaya yedirmek." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turizm sektörü 2020'ye iyi başladı09 Şubat 2020 Pazar 11:20
  • Fed'in yeni para politikasında virüs uyarısı08 Şubat 2020 Cumartesi 08:15
  • Dolar yükselişe geçti07 Şubat 2020 Cuma 19:22
  • Bankada hesabı olanlar dikkat: Paralar devredilecek, bu adresten kontrol edin06 Şubat 2020 Perşembe 22:00
  • Elektrikte yeni tarife yolda06 Şubat 2020 Perşembe 09:15
  • Rus marketleri yönünü Türkiye'ye çevirdi06 Şubat 2020 Perşembe 09:07
  • Şeker fabrikası 37 bin 500 adet damacana su alacak06 Şubat 2020 Perşembe 08:01
  • Bakan Albayrak'tan Elazığ'dan önemli duyuru: Bir dakika bile kaybetmeden kararlar aldık05 Şubat 2020 Çarşamba 14:42
  • Sanayi kenti Bursa 2020'ye 'hızlı' başladı05 Şubat 2020 Çarşamba 11:25
  • Koronavirüs salgını Çin'den gelen kargoları da etkiledi05 Şubat 2020 Çarşamba 11:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti