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Avşa'da korkutan orman yangını

Balıkesir'in, ada olan Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterin havadan yaptığı müdahale ile kontrol altına alındı.
Avşa'da korkutan orman yangını

Kurban Bayramı nedeniyle tatilcilerin akın ettiği Avşa Adası'nda bu akşam saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yiğitler Mahallesi Yurdakul Sitesi'nin arkasında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Avşa Çöplüğü'ne doğru ilerleyen yangına itfaiye araçları ve belediye çalışanlarıyla müdahale edildi. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Akşam saatlerinde makilik alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere ilk olarak ekiplerimiz müdahale etti. Yetersiz kalınınca, Orman Bölge Müdürlüğ'nden helikopter desteği istedik. Helikopterin gelmesiyle, yangın kontrol altına alındı." dedi.

Belediye Başkanı Aksoy, kontrol altına alınan yangının Avşa Merkezi'ne yaklaştığını da sözlerine ekledi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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