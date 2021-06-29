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Avukat ortağını 'Bizi iyi savunmadın' diyerek tabancayla yaraladı

ANTALYA’da özel bir kolejde ortak olan Bilal K., diğer ortak avukat Semih G.’yi tabanca ile yaraladı. Semih G., hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan Bilal K. ise bir süre sonra polise teslim oldu.
Avukat ortağını 'Bizi iyi savunmadın' diyerek tabancayla yaraladı

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeolaba Mahallesi 2173 Sokak üzerinde yer alan özel bir kolejde meydana geldi. Kolej yöneticisi Bilal K. ve avukat ortağı olan Semih G., kolej ile ilgili görülen bir dava ile ilgili görüşmek için buluşmaya karar verdi. Kolejde bir araya gelen ortaklar bir süre sonra tartışmaya başladı.

‘DAVAYI KAYBETTİK’

Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, iddiaya göre Bilal K., "Bizi iyi savunmadın, o yüzden davayı kaybettik” diyerek Semih G.’yi tabanca ile ayağından yaraladı. Tabanca sesini duyanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla birlikte kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Semih G., ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Polis ekipleri kolej içerisinde bir adet boş kovan buldu. Boş kovan ve deliller incelenmek üzere olay yeri inceleme ekipleri tarafından toplandı.

POLİSE TESLİM OLDU

Avukat ortağı Semih G.’yi tabanca ile ayağından yaralayan ve olay yerinden kaçan Bilal K.'nın bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

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