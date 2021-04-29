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Avukatlar tam kapanma döneminde kısıtlamaya tabi olmayacak

Adalet Bakanlığı, yargısal faaliyetleri icra eden avukatların tam kapanma sürecinde kısıtlamaya tabi olmayacağını bildirdi.
Avukatlar tam kapanma döneminde kısıtlamaya tabi olmayacak

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, 29 Nisan akşamı başlayıp 17 Mayıs'a kadar uygulanacak tam kapanmada yargısal faaliyetlerin aksatılmaması adına avukatların kısıtlamaya tabi olmayacağı hatırlatıldı.

Bilgilendirmede, İçişleri Bakanlığınca konuya ilişkin yayımlanan genelgede kısıtlamadan muaf tutulacak meslek gruplarına avukatların da eklendiği ifade edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin genelgede avukatlara yönelik şu ifadelerin yer aldığı hatırlatıldı:

"Genelgenin ekinde yer alan 'Muafiyet Yerler ve Kişiler' Listesi'nin 33'üncü ve 34'üncü maddeleri uyarınca yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların ve avukat stajyerlerinin, sokağa çıkma kısıtlaması süresince bulundukları şehir içinde ve zorunlu hallerde bürolarına, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk birimlerine, resmi kurumlara, noterliklere gitmeleri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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