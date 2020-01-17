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Avukatlara 'yeşil pasaport' düzenlemesi Resmi Gazete'de

Baroya kayıtlı en az 15 yıllık avukatlar yeşil pasaport alabilecek.
Avukatlara 'yeşil pasaport' düzenlemesi Resmi Gazete'de

Avukatlara hususi damgalı pasaport düzenlenmesine dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığının yönetmeliğine göre, avukatlara hususi damgalı pasaport olarak bilinen "yeşil pasaport" verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bu kapsamda, barolar düzenleyecekleri talep formlarını onaylayacak kişilere ait imza sirküleri ve mühür örneklerini bulundukları yerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenecek talep formlarını onaylayacak kişilerin bilgileri ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek.

Barolarda veya Türkiye Barolar Birliğinde yetkilendirilen kişi veya kişiler tarafından imzalanmamış talep formları işleme alınmayacak.

Başvuru sahibi avukatlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun Millete ve Devlete Karşı Suçlar, Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Milli Savunmaya Karşı Suçlar, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunup bulunmadığı bilgisi talep üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek.

Baroya kayıtlı en az 15 yıllık avukatlar alabilecek
Yönetmeliğe göre, baroya kayıtlı en az 15 yıllık avukatlar yeşil pasaport için başvuruda bulunabilecek.

Başvuru sahibinin baro levhasına yazılı ve avukatlık mesleğindeki kıdeminin 15 yıl ve üzeri olduğu baro başkanlığı veya Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilerek talep formu düzenlenecek.

Avukatlık kıdeminin hesabında baro levhasında yazılı olarak geçirilen süre esas alınacak. Kıdem hesabında kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde geçirilen süre de dikkate alınacak.

Başvuru sahibi avukat, pasaport talep formu ve diğer belgelerle birlikte ilgili pasaport birimine başvuracak.

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi, iletilmesi veya doğrulanmasına ilişkin hususları belirlemeye İçişleri Bakanlığı yetkili olacak.

Hususi damgalı pasaport düzenlenmesine yönelik kanunda belirtilen şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde pasaport hamili pasaportunu iade etmekle yükümlü bulunacak.

Söz konusu durumun baro başkanlığı veya Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilmesi halinde ise derhal pasaport birimine bildirilecek.

Talep formunda eksik, yanlış veya yanıltıcı beyana yer verilmesi halinde doğabilecek sorumluluk başvuru sahibi ile talep formunu imzalayan kişilere ait olacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütler bakanlık tarafından giderilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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