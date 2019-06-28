  • BIST 96.224
  • Altın 262,241
  • Dolar 5,7610
  • Euro 6,5537
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 30 °C
» »

Avukattan uçan tekme!

Avukattan uçan tekme!
Kahramanmaraş'ta avukat M.T., alacak meselesi yüzünden kavga ettiği kişiye uçan tekmeyle saldırdı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen kavgada F.Ş.'nin burnu kırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Üngüt Mahallesi'nde Kahramanmaraş Adalet Sarayı karşısındaki bir iş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre avukat M.T. ile iş insanı F.Ş. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya döndü ve bu sırada M.T., uçan tekmeyle F.Ş.'ye vurdu. Kavganın sonunda yaralanan F.Ş. otomobiliyle hastaneye gitti. Burnunda kırıklar tespit edilen F.Ş.'nin şikayeti üzerine koruma kararı çıkartıldığı belirtirken, avukat M.T.'nin de karakola giderek F.Ş.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

DHA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Meksika’da yarışta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Meksika’da yarışta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Rusya’da uçak sert iniş sonrası alev aldı: Ölü ve yaralılar var
Rusya’da uçak sert iniş sonrası alev aldı: Ölü ve yaralılar var
123 yıl sonra yerinde açan 'yitik lale'yi dolu vurdu
123 yıl sonra yerinde açan 'yitik lale'yi dolu vurdu
Uludağ'da kamp yaparken yaralanan 2 turist dağcıyı ekipler kurtardı
Uludağ'da kamp yaparken yaralanan 2 turist dağcıyı ekipler kurtardı
Eğlence çıkışı gerginlik... Mesut Özil isyan etti
Eğlence çıkışı gerginlik... Mesut Özil isyan etti
Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada
Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada
Son Eklenen Videolar
Trabzon'da en renkli yayla göçü
Trabzon'da en renkli yayla göçü
Ünlü futbolcunun çocukları Kur'an-ı Kerim öğreniyor
Ünlü futbolcunun çocukları Kur'an-ı Kerim öğreniyor
Taptuk Emre: Bir yerde adalet yıkılırsa orada nizam da bozulur, ahlak da bozulur
Taptuk Emre: Bir yerde adalet yıkılırsa orada nizam da bozulur, ahlak da bozulur
Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca efendiden unutulmaz konuşma: Allah için ayağa kalkın
Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca efendiden unutulmaz konuşma: Allah için ayağa kalkın
Önünü kestikleri otobüsteki kadını kaçırdılar
Önünü kestikleri otobüsteki kadını kaçırdılar
Akılalmaz dikkatsizlik böyle görüntülendi
Akılalmaz dikkatsizlik böyle görüntülendi
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti