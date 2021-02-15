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Avustralya Açık'ta Nadal ve Medvedev çeyrek finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal ve Rus Daniil Medvedev çeyrek finale yükseldi.
Avustralya Açık'ta Nadal ve Medvedev çeyrek finalde

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. günü, sabah seansındaki maçlarla başladı.

Erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, dördüncü turda 16 numaralı seribaşı İtalyan Fabio Fognini'yi 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Kariyerinin 21. grand slam şampiyonluğunu kovalayan Nadal, çeyrek finalde Stefanos Tsitsipas-Matteo Berrettini eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

4 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ise ABD'li Mackenzie McDonald'ı 6-4, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek son 8 arasına kaldı.

Medvedev, çeyrek finalde vatandaşı 7 numaralı seribaşı Andrey Rublev'e karşı mücadele edecek.

Svitolina elendi
Tek kadınlarda dünya klasmanının 61. basamağındaki ABD'li Jessica Pegula, günün sürprizine imza attı.

5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'yı 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Pegula, kariyerinde ilk kez grand slamde çeyrek finale çıktı.

Pegula, çeyrek finalde vatandaşı 22 numaralı seribaşı Jennifer Brady ile mücadele edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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