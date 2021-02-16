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Avustralya Başbakanı Morrison parlamentodaki tecavüz iddialarıyla ilgili özür diledi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Liberal Partinin eski parlamento çalışanının verdiği bir televizyon mülakatıyla ortaya çıkan tecavüz iddiaları nedeniyle özür diledi.
Avustralya Başbakanı Morrison parlamentodaki tecavüz iddialarıyla ilgili özür diledi

BBC'nin haberine göre Morrison, eski parlamento çalışanı Brittany Higgins'in, 2019'da Parlamentodaki makamında bir bakan danışmanı tarafından tecavüze uğradığına ilişkin ifadelerini üzüntüyle öğrendiğini, hükümetin, eski çalışanın şikayetini gerektiği gibi ele almadığı için sorumlu olduğunu belirtti.

Olayla ilgili yeni bir polis soruşması başlatılacağı bilgisini paylaşan Morrison, parlamentodaki çalışma ortamı ve kültüre dair soruşturma başlatılması için de girişimde bulunduklarını kaydetti.

Morrison, "Umarım Brittany'nin ifadeleri hepimiz için bir uyanış çağrısı olur." dedi.

Kamu yayın kurumu ABC News televizyonuna dün mülakat veren 26 yaşındaki Higgins, iki yıl önce parlamentoda çalışırken Savunma Sanayi Bakanlığının endüstri gruplarıyla düzenlediği davete katıldığını, davetin ardından kendisini evine bırakmayı teklif eden bir bakan danışmanı tarafından parlamentodaki makamına götürüldüğünü ve burada tecavüzüne uğradığını anlatmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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