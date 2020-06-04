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Avustralya Başbakanı'na "Çime basma" tepkisi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülke ekonomisini koronavirüs salgınından sonra canlandırmak amacıyla inşaat alanında yatırımlar öngören yeni bir paket açıkladı.
Avustralya Başbakanı'na "Çime basma" tepkisi

Yeni konut planını gazetecilere anlatmak için bir bahçeyi seçen Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ev sahibinin “Hey oraya daha yeni tohum attım” uyarısı üzerine bahçeden çıktı.

SkyNews'in haberine göre, Yeni Güney Galler eyaletinin Googong kentini ziyaret eden Başbakan Scott Morrison, burada yeni konut planına ilişkin basına açıklama yaptı.

Açıklamayı bir evin önünde yapan Morrison'un sözü, bahçedeki çimlere bastıkları için evden çıkıp Başbakan ile basın mensuplarını uyaran vatandaş tarafından kesildi.

Vatandaşın, "Oraya daha yeni tohum attım. Herkes çimlerin üzerinden çekilebilir mi lütfen" demesi üzerine Başbakan Morrison "Elbette, haydi biraz ilerleyeyim” yanıtını verdi ve basın mensuplarından çimlerin üzerinden çekilmelerini istedi.

Vatandaş daha sonra Başbakandan "Üzgünüm ahbap" diyerek özür diledi. Morrison, bu özre "Sorun yok, teşekkürler" ifadesiyle karşılık verdi.

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