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Avustralya medyasından basın özgürlüğü kısıtlamalarına tepki

Avustralya'daki tüm ana akım gazeteler basına yapılan kısıtlamaları protesto etmek amacıyla ilk sayfalarında karartma uyguladı.
Avustralya medyasından basın özgürlüğü kısıtlamalarına tepki

Avustralya’da yayımlanan ana akım gazeteler, ülkede basın özgürlüğünün tehdit altında olduğu gerekçesiyle ilk sayfalarında karartma uyguladı.

Sydney Morning Herald, The Age, Herald Sun ve The Australian gibi gazetelerin bulunduğu ana akım medya kuruluşlarının tamamı, basına yapılan kısıtlamaları protesto emek amacıyla ön sayfalarında karartmayla çıktı.

Hükümetlerin son 20 yılda çıkardığı ulusal güvenlik yasalarıyla "gizlilik kültürü" oluşturarak halkın öğrenme hakkını engellediğini savunan gazeteler, karartma uyguladıkları birinci sayfalarında üstü çizilmiş kelimelerin arasında, "Haber sınırlaması, gizlilik, gazeteciler ve onlara bilgi verenlere hapis dönemi, Avustralya’da olamaz, evet şu anda oluyor, Hükümet Avustralyalılardan doğruyu gizliyorsa, neleri örtbas ediyor?" ifadelerine yer verdi.

Geçen hafta, parlamentoda basın özgürlüğünü inceleyen komisyona medya yöneticilerinin, "ulusal güvenlik ve istihbarat yasalarının gazetecilerin işlerini yapmalarını imkansızlaştırdığını, yolsuzluk ve usulsüzlükleri basına bildirmek isteyen kamu görevlilerini de korkuttuğunu" söylemelerinin ardından gelen karartma uygulamasına televizyon ve radyoların yanı sıra internet haber sitelerinden de destek geldi.

Medya yöneticilerinden gizlilik ve demokrasi vurgusu

Öğrenme Hakkı Koalisyonu (Right to Know Coalition) tarafından organize edilen karartma uygulamasına destek veren ve Avustralya’da çıkan gazetelerin karartılmış ilk sayfalarının yer aldığı fotoğrafı paylaşan News Corp Avustralya'nın Yönetim Kurulu Başkanı Michael Miller, "Hükümet sizden doğruyu sakladığı zaman, neyi örtbas ediyor?" ifadelerini kullandı.

Sydney Morning Herald Editörü Lisa Davies, "Bu, gazeteciler için değil, Avustralya demokrasisi için." paylaşımında bulunurken, Avustralya Yayın Kurumu (ABC) Genel Müdürü David Anderson da sosyal medya hesabından "Avustralya dünyanın en gizli demokrasisi olma riski altında." mesajına yer verdi. 

Başbakan Morrison’dan hukukun üstünlüğü açıklaması

Başbakan Scott Morrison, konu hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, basın özgürlüğünün Avustralya demokrasisi için önemli olduğunu ancak bunun için hukukun üstünlüğünün gerekliliğini hatırlatarak, "Buna ben, herhangi bir gazeteci veya herhangi bir insan da dahil." dedi.

Ülkede basın özgürlüğü tartışması, Avustralya Federal Polisi’nin (AFP) Haziranda News Corp’ta görevli gazeteci Annika Smethurst’un evine ve ABC merkezine düzenlediği baskınların ardından gündeme gelmişti.

Smethurst’un evinin, bir kamu görevlisinin kendisine haber sızdırması, ABC’nin ise Afganistan’daki Avustralya Özel Birlikleri’nin karıştığı öldürme ve görevi kötüye kullanma iddialarını 2017'de gündeme getirdiği "Afgan Belgeleri" haberi nedeniyle basıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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