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Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu: Google'ın reklam hakimiyeti ele alınmalı

Avustralya rekabet kurumu, Google'ın reklam hakimiyetinin ele alınması gerektiğini bildirdi. Google ise yerel medya kuruluşlarına ödeme yapmaya zorlayan yasa teklifinin kabul edilmesi halinde ülkedeki ana arama motorunu kapatacağı tehdidinde bulundu.
Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu: Google'ın reklam hakimiyeti ele alınmalı

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu, ülkede Google'ın hakimiyetinde bulunan dijital reklam hizmetleriyle ilgili soruşturmanın ara raporunu yayımladı.

Komisyonun Başkanı Rod Sims, raporda dijital endüstride "gerçek bir rekabet, seçenek ve şeffaflıktan yoksunluk bulunduğuna" dikkati çekerek, "tüm reklam teknolojisi tedarik zincirinde dikkate değer varlığı, belirgin veri avantajıyla bir araya geldiğinde, Google'ın, bir bakıma kendi reklam teknolojisi işletmelerinin tercih edilmesini teşvik etme kabiliyeti olabileceğine" işaret etti.

Soruşturma sürecinde tarafların, Google'ın endüstrideki çeşitli rollerinden ötürü potansiyel çıkar çatışmaları konusundaki endişelerini dile getirdiğini belirten Sims, "Bu, Google'ın çok sıklıkla reklam teknolojisi tedarik zincirinde aynı reklam satışı için reklamcılar ve yayıncılar adına hareket etmesi, aynı zamanda kendi reklam envanterini satmasını kapsıyor." değerlendirmesini yaptı.

Sims, Avustralya'nın, çıkar çatışmalarının yönetilmesi ve Google'ın potansiyel olarak kendi işletmelerini tercih etmesinin önüne geçmek için konuyu ele alması ve kurallar getirmesi önerisinde bulundu.

Komisyon, Google'ın, piyasa gücünü suistimal ederek Avustralya rekabet yasasını ihlal edip etmediği hakkında görüş bildirecek. Nihai rapor, 31 Ağustos'ta Avustralya hükümetine verilecek.

Google ve Facebook'tan tehdit
Bu arada Google yayınladığı içerikle ilgili şirketi yerel medya kuruluşlarına ödeme yapmaya zorlayan yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Avustralya'daki ana arama motorunu kapatacağı, Facebook da haber paylaşımını engelleyeceği tehdidinde bulundu.

Avustralya hükümeti, ABD'li teknoloji devlerinin, içerikleriyle ilgili Avustralyalı haber kuruluşlarına adil bir ödeme yapmaya zorlayacak bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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