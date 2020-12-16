  • BIST 1.408
  • Altın 466,813
  • Dolar 7,7943
  • Euro 9,5107
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 7 °C
»

Avustralya ve Çin arasındaki ticari gerilim DTÖ'ye taşınıyor

Avustralya, Çin ile yaşadığı arpa ithalatı sorununa müdahale etmesi için Dünya Ticaret Örgütü'nden (WTO) destek isteyecek.
Avustralya ve Çin arasındaki ticari gerilim DTÖ'ye taşınıyor

Avustralya Ticaret Bakanı Simon Birmingham, yaptığı açıklamada, Çin ile arpa ithalatında yaşadıkları anlaşmazlığa çözüm aramak için Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) başvuracaklarını bildirdi.

Birmingham, bu anlaşmazlığın çözümüne diğer ülkelerin müdahil olmasını beklediklerini, Avustralya için en doğru adımın bu olacağını aktardı.

Çin ile Avustralya arasında son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve bölgesel meseleler konusunda yaşanan gerilim ticari alanı etkilemeyi sürdürüyor.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın Avustralya şarabıyla ilgili ağustos ayında başlattığı soruşturmada, Avustralya'nın, şarap ihracatına uygunsuz biçimde mali destek sağladığı ve Çinli üreticileri zarara soktuğu sonucuna varıldığı belirtilmişti. Bakanlık, ithalatçıların Avustralya şarabının alımında yüzde 6,3 ila 6,4 arasında depozit ödemelerinin isteneceğini açıklamıştı.

Çin, daha önce de Avustralya şarabına yüzde 200'ün üzerinde vergi koymuştu. Avustralya, bu vergilendirmeyle şaraplarının Çin'deki satışının imkansız hale getirildiğini belirtmişti.

Avustralya'da hükümet, geçen yıl aralık ayında Vuhan'da ortaya çıkan Kovid-19 salgınının kaynağına ilişkin soruşturma yapılması önerisini desteklemişti. Bunun üzerine Çin ile Avustralya arasında gerilim yaşanmıştı.

Avustralya'nın, Japonya ile ortak savunma anlaşması arayışı ve Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddialarına karşı çıkan ülkelere katılması da bu gerilime katkıda bulunan meseleler arasında yer alıyor.

Avustralyalı askerlerin Afgan sivilleri öldürdüğünü ortaya koyan raporun ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien'in, Twitter'da, Avustralya üniforması giyen bir askerin, elinde kuzu tutan bir çocuğun boğazına bıçak dayadığı, üzerinde "Korkma, barış getirmeye geliyoruz" yazılı bir fotoğraf paylaşması, iki ülke arasındaki gerilimi daha da tırmandırmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sakarya 3,9 milyar dolarlık ihracatıyla 47 ilin toplamını 'solladı'16 Aralık 2020 Çarşamba 11:45
  • Çin'e giden ihracat treni İpek ve Baharat yolunu yeniden canlandıracak16 Aralık 2020 Çarşamba 11:44
  • TİGEM 145 teknik personel alacak16 Aralık 2020 Çarşamba 11:05
  • Özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu 10 ayda 18,1 milyar dolar azaldı16 Aralık 2020 Çarşamba 11:04
  • Özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu 10 ayda 18,1 milyar dolar azaldı16 Aralık 2020 Çarşamba 10:55
  • Arçelik ile Hitachi 300 milyon dolarlık ortak şirket kuruyor16 Aralık 2020 Çarşamba 10:54
  • TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız16 Aralık 2020 Çarşamba 10:43
  • KİT'lerde sözleşmeli personel pozisyonlarına alınanlar, 3 yıl geçmedikçe atanamayacak.16 Aralık 2020 Çarşamba 09:42
  • Suudi Arabistan'ın 2021 bütçesinde 37,6 milyar dolar açık öngörülüyor16 Aralık 2020 Çarşamba 09:24
  • Küresel piyasalar Fed'e odaklandı16 Aralık 2020 Çarşamba 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti