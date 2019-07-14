Avustralya'da 6.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verilerine göre, Avustralya'nın kuzeybatısında yer alan Broome'de 6.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
Deprem can ya da mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verilerine göre, Avustralya'nın kuzeybatısında yer alan Broome'de 6.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
Deprem can ya da mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.
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