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Avustralya'da 6.9 şiddetinde deprem meydana geldi

Avustralya'da 6.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
Avustralya'da 6.9 şiddetinde deprem meydana geldi

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verilerine göre, Avustralya'nın kuzeybatısında yer alan Broome'de 6.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem can ya da mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

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