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Avustralya’da cami bahçesine halı saha yapıldı

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Türklere ait Sunshine Camisi yönetimi, Türk ve Müslüman gençlerin camilerde daha fazla zaman geçirmesini sağlamak amacıyla caminin bahçesine halı saha yaptırdı.
Avustralya’da cami bahçesine halı saha yapıldı

Türk ve Müslüman gençlerin camilerde daha fazla zaman geçirmesini sağlamak amacıyla Avustralya'nın Melbourne kentindeki Sunshine Camisi'nin bahçesine, halı saha yapıldı.

10 TAKIMLA TURNUVA YAPILDI

Açılışı törenle yapılan halı sahada, Avustralyalı Türk gençlerinin yanı sıra Bosna Hersek ve Arnavutluk kökenli gençlerin düzenlediği ve 10 takımın katıldığı futbol turnuvası gerçekleştirildi.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KURTARMAK İÇİN AÇILDI

Cami imamı İlyas Özkan, sahanın, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için verimli olacağını söyledi. Gençlerin alkol, uyuşturucu, kumar gibi zararlı alışkanlıklara yönelmemesi için çalıştıklarını anlatan Özkan, "Biz de böyle bir saha hazırlayarak, oynasalar da eğlenseler de gençlerimizin camimizin içinde bu enerjilerini harcamalarını istedik. Buraya gelen gençler elbette ki camiye yönelir, bizimle görüşür. Gençlerin kafasında oluşmuş, oluşacak sorularını cevaplamak, onlara manevi destek olmak, onlarla bir sohbet ortamı oluşması açısından bu spor sahasının gerçekten verimli olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

GENÇLER MEMNUN KALDI

Son yıllarda Türk ve Müslüman gençlere yönelik faaliyetlerini artıran dernek yönetiminin yaptırdığı sahadan duyduğu memnuniyeti dile getiren gençlerden Yasin İkiz, "Bizim için çok iyi olacak. Çocuklar hep top oynamak istiyor. Burada halı saha olduğu için caminin yanında dinlerine yakın olurlar. Hep beraber futbol oynamak iyi bir şey." şeklinde konuştu.

"EĞLENCELİ, İYİ BİR ŞEY"

Arkadaşlarıyla kurdukları takımda halı sahada ter döken Fransız kökenli Siro No da "Bu turnuva gençleri bir araya getiren, eğlenceli, iyi bir şey. Maksat bu zaten. Buraya gelip futbol oynayarak, en azından kötü bir şey yapmıyorlar." dedi.

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