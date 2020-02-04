  • BIST 119.243
  • Altın 302,544
  • Dolar 5,9811
  • Euro 6,6174
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

Avustralya'da koala katliamı

Avustralya'da çok sayıda okaliptüs ağacının buldozerlerle yıkılması sonucu onlarca koala hayatını kaybetti.
Avustralya'da koala katliamı

Birçok bölgesinde çıkan yangınlarla ormanları adeta harap olan Avustralya'da, su kaynaklarını ve yerleşimleri korumak bahanesiyle girişilen deve, at, kanguru ve tavşan gibi hayvanların itlafına bir yenisi daha eklendi.

BBC'de yer alan haberde, Victoria eyaletinin Portland bölgesinde aralık ayında çok sayıda koalanın yaşam alanı olan bir okaliptüs fidanlığının kereste için dozerlerle yıkıldığı belirtildi.

ONLARCA KOALA, YIKIM VE AÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜ

Hayvanları koruma derneği "Animals Australia" sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıkımın ardından bölgede onlarca koalanın ölüsünün bulunduğunu ifade ederek, okaliptüs yapraklarıyla beslenen koalalardan bazılarının açlıktan, bazılarının da yıkım sırasında öldüğünü belirtti.

80 KOALA TEDAVİ ALTINDA

Bölgede ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği vurgulanan açıklamada, yıkım sırasında yaralanan, aç ya da susuz kalan 80 kadar koalanın da tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Victoria eyaleti Çevre Bakanı Lily D’Ambrosio, yaptığı açıklamada olayın son derece üzücü olduğunu belirterek, koalaların ölümünden sorumlu olanlardan hesap sorulacağını vurguladı.

YANGINLARDA 1.25 MİLYAR HAYVAN ÖLDÜ

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'da aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1.25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulunmuştu.

Telef olanlar arasında en çok sürüngen ve kuşlar ile koala ve kanguru gibi memeli hayvanlar olduğu sanılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayasofya 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu03 Şubat 2020 Pazartesi 16:41
  • Sinemaseverler ocak ayında yerli filmlere ilgi gösterdi03 Şubat 2020 Pazartesi 16:40
  • Amatör kümenin 130 kiloluk golcüsü03 Şubat 2020 Pazartesi 11:44
  • Savaş siperlerine 'tarihi sit alanı' koruması03 Şubat 2020 Pazartesi 11:07
  • Maydanoz balı, ilgi görmeyince atlara yediriliyor03 Şubat 2020 Pazartesi 10:48
  • Japonya'da Şindake Yanardağı'nda patlama03 Şubat 2020 Pazartesi 10:09
  • İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecek03 Şubat 2020 Pazartesi 10:08
  • Sahipsiz Ankara03 Şubat 2020 Pazartesi 00:05
  • İz bırakanlar 803 Şubat 2020 Pazartesi 00:04
  • Türk sinemasının 'Ömercik'i son yolculuğuna uğurlandı02 Şubat 2020 Pazar 16:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti