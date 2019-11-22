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Avustralya'daki çirkin saldırıya Türkiye'den tepki

Avustralya'da başörtülü hamile bir kadına gerçekleştirilen çirkin saldırının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından çok sert açıklamalarda bulundu.
Avustralya'daki çirkin saldırıya Türkiye'den tepki

Avustralya'da gerçekleşen çirkin saldırıya Türkiye'den tepki geldi. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bir çağrıda bulundu.

Altun'un açıklamalarından satır başları:

Nerede olursa olsun, ister Türkiye'de ister Avustralya'da, bir kadına başörtüsü veya başka bir dini kıyafet yüzünden saldırmak kınanacak bir durumdur. 

Bu tip nefret hareketlerini kınıyoruz.

Bütün dinler özgür ve huzurlu bir şekilde yaşanmalıdır.

Bütün hükümetler, bu özgürlüğü sağlamak için adımlar atmalıdır.

NE OLMUŞTU?

Avustralya’nın Sydney kentinde, bebek bekleyen Rana Elasmar isimli Müslüman kadın, kendisi gibi başörtülü arkadaşlarıyla kafede otururken bir erkeğin saldırısına uğradı. 

Yeni Güney Galler Eyalet Polisinden yapılan açıklamaya göre 31 yaşındaki 38 haftalık hamile Elasmar'ın Parramata semtindeki Church Street üzerindeki bir kafede arkadaşlarıyla oturduğu masaya yaklaşan Stipe Lozina, genç kadına yumruk ve tekme atmaya başladı. 

Aldığı darbeler sonucu yere düşen Elasmar, 43 yaşındaki saldırganın elinden arkadaşları ve kafede bulunanların yardımıyla kurtuldu. 

Çarşamba gecesi yerel saat ile 10.30 sıralarında gerçekleşen saldırı, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine büyük tepki topladı.

Ülkede "ırkçı" olarak tanımlanan saldırıda, Lozina'nın İslam karşıtı sözler sarf ettiği de belirtildi. 

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