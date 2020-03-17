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Avustralyalı bilim insanları: Koronavirüsün ilacını bulduk

Avustralyalı bilim insanları hali hazırda var olan iki ilacın yeni tip koronavirüsün neden olduğu semptomları tedavi edebileceğini açıkladı.
Avustralyalı bilim insanları: Koronavirüsün ilacını bulduk

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Türkiye de dahil olmak üzere, şu ana kadar 125’in üzerinde ülkede görüldü. Dünya genelinde virüs kaynaklı can kaybı 6500’ü, vaka sayısı 170 bini geçti. Washington, Paris, Roma, Barselona ve diğer birçok küresel finans ve turizm başkentlerinde virüs nedeniyle olağanüstü önlemler alınmaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) daha önce corona virüse etki edebilecek bir ilaç ya da aşının geliştirilmesinin 18 ayı bulabileceğini açıklamasına rağmen Avustralyalı doktorlardan yeni bir iddia geldi.

"HIV İLACI VE KLORİKİN KORONAVİRÜSÜ TEDAVİ ETTİ"

Daily Mail'in haberine göre, Queensland Üniversitesi Klinik Araştırmalar Merkezi’nde salgın hastalıklar konusunda uzmanlaşmış bir ekip, iki ilacın koronavirüs tedavisinde kullanılabileceğini açıkladı. Birincisi AİDS'e neden olan HIV'i bastırmak için kullanılan bir ilaç, diğeri ise sivrisinek kaynaklı hastalıklara karşı artan genetik direnç nedeniyle büyük ölçüde unutulmuş olan klorokin,  yani sıtma ilacı. Araştırmanın başında bulunan Profesör David Paterson, koronavirüs ile enfekte olan bazı hastaların Mart ayının sonuna kadar her iki ilacın klinik çalışmasına da kaydolacağını belirtti, ilaçları ölümcül solunum yolu enfeksiyonu için olası bir tedavi yöntemi olarak değerlendirmenin yanlış olmayacağını söyledi.

"VİRÜS ORTADAN KALKTI"

Paterson, Avustralya’daki ilk koronavirüs taşıyıcılarına bu iki ilacın bileşimini verdiğini ve virüsün ortadan kalktığını öne sürdü.  Profesör, bu ilaçların 'potansiyel olarak etkili bir tedavi' olduğunu ve acilen  büyük ölçekli klinik deneylerin yapılması gerektiğini vurguladı.  

Ancak, HIV ve sıtma ilaçlarının Kovid-19 taşıyan bazı hastalarda tedaviyi sağladığı kanıtlanmış olsa da, Profesör Paterson testlerin kontrollü veya ölçülü bir şekilde yapılmadığını söyledi. 


Paterson, “Avustralya'da sahip olduğumuz ilk Çinli hasta dalgasına HIV ilacı verdiğimide hepsi tedaviye çok olumlu yanıt verdi” dedi. Avustralya'da şu ana kadar 375 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

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