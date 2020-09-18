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Avustralya'ya gitme Keçiören'e gel

Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan Valabi türü kanguru ve kesesinde taşıdığı yavrusu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Başkan Turgut Altınok, “Kanguru görmek isteyenlerin Avustralya’ya gitmesine gerek yok" dedi.
Avustralya'ya gitme Keçiören'e gel

Keçiören’de bulunan Doğal Yaşam Parkı birçok türden canlıya ev sahipliği yapıyor. Buradaki canlı türlerinin sayısını her geçen gün artırdıklarını belirten Başkan Turgut Altınok, “Doğal Yaşam Parkımızda Keçi, Tavuk, Eşek, Midilli, Valabi, Maymun, Ceylan, Emu kuşu, Ankara keçisi, Tavus kuşu, Sülün, Lama, Geyik ve kanatlı hayvanlardan oluşan birçok türde canlımız var. Bu parkımızda, gençlerimize ve çocuklarımıza bir taraftan hayvan sevgisini aşılarken diğer yandan da canlılar âlemini tanıtarak tabiatla iç içe vakit geçirmeleri için fırsat sunuyoruz. Hayvan çeşitliliğini artırdığımız parkımızı, girişine inşa ettiğimiz kapı, park içerisine sabitlediğimiz kuş yuvaları ve peyzaj çalışmalarıyla daha estetik bir görüntüye kavuşturduk.” ifadelerini kullandı. 

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DOĞAL YAŞAMA DAVET
Ankaralı ve Keçiörenlileri doğal yaşamla iç içe olan parka davet de eden Altınok,  buradaki canlılar sayesinde ailelerin çocuklarına hayvan sevgisini aşılama imkânı bulacaklarını kaydetti.

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VALABİ KANGURULARININ ÖZELLİKLERİ
Valabi kangurularının anavatanı Avustralya’dır. Ortalama 20 yıl yaşayan bu canlıların boyu 80 ila 100 santimetre arasındadır. Gebelik süresi 20 ila 40 gün olan bu tür; meyve, tohum, böcek ve yeşil sebzelerle beslenmektedir. Görme duyuları zayıf olan Valabi kangurularının koklama ve işitme yetenekleri ise oldukça kuvvetlidir. Hayatları boyunca 4 defa diş çıkarırlar.

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