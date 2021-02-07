Avusturya Başbakanı Kurz, Rus ve Çin Kovid-19 aşılarını ülkede üretmek istediklerini söyledi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V ve Çin aşısının Avrupa Birliği'nden (AB) gerekli onayı alması durumunda, ülkesinde üretilmesi için çalışılacağını bildirdi.

Başbakan Kurz, Alman Welt am Sonntag gazetesine salgın ve aşı sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurz, söz konusu iki ülkenin Kovid-19 aşılarının izin alması durumunda, Avusturya'nın uygun firmaların üretim imkanlarını Çin ve Rus aşısı için kullanması yönünde kesinlikle girişimde bulunacağını belirtti.

Güvenli ve en hızlı şekilde aşıya ulaşılmasının önemine işaret eden Kurz, aşıyı kimin ürettiğinin ise önemsiz olduğunu vurguladı.

Kurz, Avrupalıların aşıya ulaşmasında yaşanan iki temel sorunun, aşıların dağıtımında yaşanan aksaklıklar ve Avrupa İlaç Ajansının (EMA) izin sürecinin hem çok yavaş hem de çok bürokratik ilerlemesi olduğunun altını çizdi.

"Çin ve Rus aşısını yaptırmak ister misiniz sorusuna" olumlu yönde yanıt veren Kurz, aşıların AB'den gerekli izni alması durumunda yaptırabileceğini kaydederek, aşının güvenilir, etkili ve hızlı ulaşılabilir olmasının önemli olduğunu, jeopolitik bir mücadelenin dışında tutulması gerektiğini savundu.

Kurz, 4 Şubat'ta Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Rus ve Çin aşılarının EMA tarafından incelenmesi çağrısında bulunmuş, konunun jeopolitik değerlendirilmemesini istemişti.