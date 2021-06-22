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Avusturya EURO 2020'de son 16 biletini tek golle aldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında C Grubu'nda Avusturya, Ukrayna'yı 1-0 yenerek, Hollanda'nın ardından son 16 turuna kalan ikinci takım oldu.
Avusturya EURO 2020'de son 16 biletini tek golle aldı

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda Avusturya, Ukrayna'yı 1-0, Hollanda ise Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönettiği Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanan mücadelede, Ukrayna ile Avusturya karşılaştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Avusturya, 21. dakikada Christoph Baumgartner'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Ukrayna, ikinci devrede daha atak bir oyun sergilemesine rağmen aradığı golü bulamadı ve rakibini 1-0 mağlup eden Avusturya, grup ikincisi olarak son 16 takım arasına kaldı.

Diğer karşılaşmada, gruptan lider olarak çıkmayı önceden garantileyen turnuvanın ev sahiplerinden Hollanda, başkent Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da Kuzey Makedonya'yı ağırladı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Hollanda, 24. dakikada Memphis Depay, 51. ve 58. dakikalarda Georginio Wijnaldum'un ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Ukrayna'nın durumu
Grubu 3 puanla 3. sırada tamamlayan Ukrayna'nın üst tura kalması, diğer gruplarda oynanan maçların sonuçlarına göre belli olacak. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Kuzey Makedonya ise turnuvayı puansız kapatarak elendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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