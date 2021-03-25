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Avusturya’da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bölgesel karantina uygulaması başlatılacak

Avusturya’nın doğusunda yer alan Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland eyaletlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki ciddi artış nedeniyle 1-6 Nisan tarihlerinde ticari işletmeler ve kişisel bakım merkezleri bir kez daha kapatılacak.
Avusturya’da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bölgesel karantina uygulaması başlatılacak

Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, söz konusu üç eyaletin başkanlarıyla düzenlediği basın toplantısında, Paskalya tatili ve sonrasında uygulanacak karantina koşullarını kamuoyuyla paylaştı.

Anschober, ülkenin doğusunda yer alan üç eyalette günlük vaka sayılarının ülkenin geri kalanına oranla çok daha yüksek olduğunu, özellikle yoğun bakım hasta sayısının artmasını önlemek için bu bölgelerde yeniden kısıtlama kararları hayata geçirilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Ülkede 8 Şubat’ta hizmete giren ticari işletmeler ve kuaför gibi kişisel bakım merkezlerinin 3 eyalette 1-6 Nisan tarihlerinde kapalı tutulacağını bildiren Anschober, Paskalya tatili sonrasında eğitimin bir hafta süresince uzaktan yapılacağını, daha sonrasında PCR test koşuluyla okulların yeniden açılacağını ifade etti.

Bakan Anschober, bir hafta boyunca sokağa çıkma kısıtlamasının da 24 saat süreceğini, halihazırda kapalı alanlarda kullanılan FFP2 maskelerinin insan yoğunluğunun yaşandığı açık alanlarda da zorunlu hale getirileceğini söyledi.

Komşu ülkelerden Avusturya’ya günübirlik çalışmak üzere gelen kişilere yönelik kontrollerin artırılacağını belirten Anschober, söz konusu kişilerin haftada en az iki kere test yaptırmalarının zorunlu hale getirileceğini dile getirdi.

Ülkede son 24 saatte 3 bin 289 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 523 bin 269’a, virüs nedenli can kaybı ise 30 artışla 9 bin 261’e yükseldi.

Avusturya’da şubatta günlük vaka sayılarının 1000’e gerilemesi nedeniyle iş yerleri, mağazalar, kişisel bakım merkezleri açılmış, hükümet 27 Mart itibarıyla restoranların dış mekanlarının da açılacağını duyurmuştu.

Ancak günlük vaka sayılarındaki artış nedeniyle dış mekanların açılması kararını erteleyen hükümet, salgına yönelik ulusal değil bölgesel hareket edileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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