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Avusturya’da taksicilerden hükümet karşısı protesto

Avusturya’nın başkenti Viyana’da taksiciler hükümetin taksimetreleri kaldırma planına yönelik girişiminin ardından, Avusturya Ulaştırma Bakanlığı önünde protesto düzenledi.
Avusturya’da taksicilerden hükümet karşısı protesto

Avusturya'da taksiciler sokağa döküldü. Başkent Viyana’da toplanan binlerce taksici, taksileriyle birlikte yaklaşık 10 kilometrelik konvoy oluşturarak, Avusturya Ulaştırma Bakanlığı önünde toplandı. Avusturya Ulaştırma Bakanlığı 2021 yılı için taksimetre zorunluluğunu kaldırmak istemesi, taksi sürücülerinin sert tepkisini topladı. Ulaştırma Bakanlığı ülkede taksimetre zorunluğunun kaldırılıp, uluslararası taşımacılık şirketleri UBER ve BOLT gibi aynı sisteme dahil edilmesini istiyor.


 

“TAKSİCİLİK SEKTÖRÜNÜ BİTİRİR”


 

Viyana Taksiciler Odası Başkanı Resul Ekrem Gönültaş, hükümetin almış olduğu kararın taksi sektörünü bitireceğini söyledi. Aralarında Türk taksicilerinden olduğu binlerce taksicinin bu eyleme katıldığını belirten Gönültaş, “Bugün Ulaştırma Bakanı'na sesimizi duyuracağız. Bir buçuk sene önce hükümetin almış olduğu yeni taksi kararı kanunda ilave ek düzenleme getirerek bütün taksi branşını öldürme niyetinde kararlar almışlardır. Buna karşı tepkimizi göstereceğiz. Ben katılan bütün Avusturya çapında gelen, yürüyüşümüze destek veren tüm taksici kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu çok ciddi ve ölümcül bir karar. Bu demek oluyor ki isteyen taksici artık taksimetre kullanabilir. Amerikan menşeli ya da başka bir platform üzerinden belirlenirse müşterilerin belirlediği fiyatlarla gideceğiz. Biz bunu kabul etmiyoruz. 5 euro gibi azami bir fiyatla bir taksici yaşayamaz, giderlerini ödeyemez, ailesini geçindiremez" ifadelerine yer verdi. 


 

“BU AVUSTURYA'DA OLMAMALIDIR”


 

Taksiciler Odası Temsilcilerinden Leopold Kauzner ise konuyla ilgili şu açıklamalara yer verdi: 

“Bakın, bu çok basit. UBER uygulamasının getirdiği tek yenilik yasa dışı olmasıdır ve yasalara uyulmuyorsa biz toplum olarak kaybediyoruz. Yapılan sadece maaş ve sosyal dampingdir ve buna izin veremeyiz. Büyük şirketler için biz taksicileri ortadan kaldırılıyoruz ve bu Avusturya'da olmamalıdır. Hükümete de şunu demek istiyorum; UBER bir dava görüşmesinde aylık 1,5 milyon kar ettiğini ve bunu 2014 yılından beri yaptıklarını ifade etti ve 2019 yılına kadar bir avro vergi ödemediler. Bu biz vergi mükellefleri menfaatinde olamaz. Sakın bana kızmayın, ama ortak bir seferde asgari tarife 3 avro. Viyana'da sürüş belgesi ücreti 2,60 avro. Daha fazla trafiğimiz var ve bu yeşil bir politika ile örtüşmüyor” dedi.


 

“HÜKÜMET BİZE İHANET ETTİ”


 

Viyana’da taksicilik yapan Jana İspas bu düzenlemenin kendilerini çok etkilediğini söyledi. İspas, “Burada katılımdan, çektiğimiz eziyeti gösterebildiğimizden ve bu sektörde eşitlik için gösteri yapmaktan çok memnunum. UBER, Go ve diğer uluslararası şirketler tarafından ezilmeyeceğimizi göstermek istiyoruz. Maaş ve sosyal düşürmelerine karşı geliyoruz. Herkesin çalışma ve bununla para kazanma ve ailesini geçindirme hakkı var. Bu yasanın değiştirilmesi ile bu artık mümkün olmaz. Hükümet bize ihanet etti. Bu biz taksicilerin genel düşüncesidir. Bunun yapılmaması lazımdı. Bu yasa 2019 yılında çıkarıldı ve değişmemesi gerekirdi. Hükümet bize kesinlikle ihanet etti” diye konuştu.

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