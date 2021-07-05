Avusturya'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

ABD ve Türkiye'nin kara para aklama suçu nedeniyle Avusturya'dan istediği Sezgin Baran Korkmaz, bu sabah Wels'te mahkemeye çıktı. Wels Mahkemesi, Korkmaz'ın tutukluluğunun devam etmesine karar verdi.

ABD'nin kara para aklama soruşturması nedeniyle "yakalama" ve "iade" talebiyle tutuklanan, iş insanı Sezgin Baran Korkmaz bu sabah hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Korkmaz'ın, "ABD'nin iade talebi ve yakalama kararı ile ilgili" ifadesini aldı.

İADE DURUMU İLERİ TARİHLİ BİR DURUŞMADA GÖRÜLECEK

Korkmaz'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi.İade dosyası ise daha sonraki bir tarihte başka bir mahkemede görülecek.