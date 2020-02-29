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Avusturya'dan Balkan ülkelerine sınırları kapatın tavsiyesi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'nin göçmenlere çıkış izni vermesinin ardından yaptığı açıklamada, Balkan ülkelerinin sınırlarını kapatması gerektiğini söyledi.
Avusturya'dan Balkan ülkelerine sınırları kapatın tavsiyesi

Avusturya'nın göçmen karşıtı başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'nin mültecilerin Avrupa'ya gidebilmesi için sınır kapılarını açması sonrası AB ülkelerine ilginç bir akıl verdi.

Kurz, 2015 ve 2016 yılları arasında yaşanan mülteci krizini hatırlatarak mülteci akınının Balkanlarda durdurulması gerektiğini belirtti. Zaman zaman yaptığı ırkçı açıklamalarla 'Türkiye düşmanı' olarak bilinen Kurz, mültecilerin Balkanlarda durdurulması için bu bölgedeki ülkelerin sınırlarının kapatılması önerisinde bulundu.

Reuters'ın haberine göre Kurz, "AB'deki ortaklarımızla Balkan rotası hakkında görüş alışverişi içindeyiz. Eğer AB dış sınırlarını koruyamazsa Avusturya kendi sınırlarını koruyacaktır" dedi. Avusturya Başbakanı, 2015 yılındaki mülteci akınının tekrar etmemesi gerektiğini vurguladı.

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