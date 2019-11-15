Ay-yıldızlılar Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Takımımız, TT Stadı'nda ağırladığı İzlanda'yla 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, Türk Telekom Stadı'nda İzlanda ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele 0-0 sona verdi ve A Milli Takımımız, son maç öncesinde EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.

A Milli Takımımız, karşılaşmada en net gol pozisyonunu 30. dakikada Burak Yılmaz ile yakaladı. Ancak Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top dışarı gitti. Maçın 52. dakikasında Burak Yılmaz'ın, 90+2. dakikasında ise Yusuf Yazıcı'nın orta şut karışımı topları direğe takıldı. İzlanda ise 82. dakikada kullandığı kornerde büyük tehlike yarattı. Ağlara gitmek üzere olan topu Merih Demiral çizgiden çıkardı ve İzlanda'nın umutlanmasına izin vermedi. Çalan son düdükle birlikte ise EURO 2020 biletini resmen almış olduk.

Bu beraberliğin ardından A Milli Takımımız 20 puana ulaştı ve EURO 2020 hayalini gerçekleştirdi. İzlanda da puanını 16'ya yaptı.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Takımımız son maçını 17 Kasım Pazar günü TSİ 22:45'te Andorra deplasmanında oynayacak.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Fransa mücadelesine ilk 11'de başlayan ancak hastalığı nedeniyle aday kadroya çağrılmayan Kenan Karaman'ın yanı sıra sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci, bu mücadelede takımdaki yerlerini alamadı. Beraberliğin EURO 2020'ye katılmaya yeteceği İzlanda karşılaşmasında Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine ilk 11'de sakatlığı geçen Cengiz Ünder ile Hakan Çalhanoğlu'na şans verdi.

Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta sahada, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu görev yaparken, hücum hattında Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz sahaya çıktı.

MİLLİLER, 5 YIL SONRA YENİDEN TT STADI'NDA

A Milli Futbol Takımı, İzlanda karşılaşmasıyla 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda bir maça çıktı. Ay-yıldızlı ekip, bu stattaki son maçını 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile oynamış, Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz'in golleriyle 3-1 kazanmıştı.

MAÇTAN NOTLAR

A Milli Takımımız beraberliğin bile gruptan çıkmaya yettiği maça kontrollü başladı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda Türkiye, 2 önemli gol pozisyonuna girerken, İzlanda ise A Milli Takım kalesinde tehlike oluşturamadı. Karşılaşmanın 30. dakikasında Burak Yılmaz'ın kale sahası önünde bomboş durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve soyunma odasına eşitlikle gidildi.

BURAK YILMAZ DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında dakikalar 54'ü gösterdiğinde A Milli Takımımız, rakip yarı sahada etkili bir pozisyon geliştirdi. Cengiz Ünder'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Burak Yılmaz, ceza sahasına doğru orta şut karışımı bir top gönderdi. Burak Yılmaz'ın bu vuruşunda üst direğe çarpan top, taca gitti.

MERİH DUVARI ÖRDÜ

İzlanda karşılaşmanın 82. dakikasında yüreğimizi ağzımıza getirdi. Kullanılan kornerde İzlandalı futbolcunun topu ağlara gitmek üzereyken Merih Demiral sahneye çıktı. Genç defans oyuncumuz, çizgü üzerinde kafayla topu uzaklaştırdı ve gole izin vermedi. Sonrasında ceza sahamızda yaşanan karambolde top Gylfi Sigurdsson'un önüne düştü. Gylfi Sigurdsson vuruşunda top farklı şekilde dışarı gitti ve derin bir nefes aldık.

EURO 2020 BİLETİNİ ALDIK

Karşılaşmanın kalan bölümünde İzlanda tüm riskleri alarak yarı sahamıza çok adamla geldi. Ancak A Milli Takımımız, İzlanda'nın geliştirdiği ataklarda savunmada doğru pozisyon aldı ve hata yapmadı.

Çalan son düdükle birlikte ise EURO 2020 biletini almış olduk.