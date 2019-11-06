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Ayağımız AVM’den kesildi

Yüksek kira tartışmalarına konu olan Alışveriş Merkezleri’ne bir kötü haber de ziyaretçilerden
Ayağımız AVM’den kesildi

AVM Perakende Ciro endeksi Eylül 2019 döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 3,5 oranında artış kaydederek 294 puana ulaştı. 2019 yılının 3’üncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre perakende ciro endeksinde yüzde 8,5 oranında artış kaydedildi. AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar Eylül 2019’da İstanbul’da bin 348 TL, Anadolu’da 971 TL olarak gerçekleşirken Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Eylül 2019’da bin 122 TL olarak kaydedildi. 2019 yılının 3’üncü çeyreğinde AVM’lerde metrekare verimliliği bin 207 TL olarak gerçekleşti.

Eylül ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış ayakkabı kategorisinde yaşandı. Eylül 2019 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 6,2 oranında daralma yaşandığı görüldü. AYD tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Eylül ayı endeks sonuçlarına baktığımızda son iki ayda olduğu gibi yine enflasyon oranının altında bir artış gözlemliyoruz. Üçüncü çeyrek sonuçlarını geçtiğimiz yıl ile karşılaştırdığımızda ise yüzde 8,5 gibi bir büyüme söz konusu, uzun vadede artış yaşanmış olması sektörümüz için olumlu bir gelişme. Öte yandan kategoriler bazında en yüksek artışların ayakkabı ve teknoloji kategorilerinde olması okula dönüş döneminin bu artışta etkili olduğunu gösterirken metrekare verimliliğinde Ağustos ayına göre bir miktar düşüş yaşanması tüketicinin alışverişlerinde zorunlu ihtiyaçlara öncelik verdiğine ve daha temkinli hareket ettiğine işaret ediyor.”

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