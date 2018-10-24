''Ayakkabı boyacılığı, dilencilik değildir''

Ayakkabı boyacısı Harun Doğanay, ayakkabı boyacısı gibi sokağa çıkan pek çok gencin, hizmet vermeden vatandaşlardan para ve yemek dilendiğini belirterek, ‘‘Dilenmeyle eve ekmek gitmez” dedi.

Ayakkabı boyacısı Harun Doğanay, ayakkabı boyacısı gibi sokağa çıkan pek çok gencin, hizmet vermeden vatandaşlardan para ve yemek dilendiğini belirterek, ‘‘Emek vermeyip dileniyorlar. Ama dilenmeyle eve ekmek gitmez” dedi.

Harun Doğanay, Tacettin Dergâhı önünde uzun yıllardır ayakkabı boyacılığı yapıyor.

Fakat Doğanay, sokaklarda boyacı görünümlü dilencilerin olduğunu belirterek rahatsızlığını gazetemize anlattı.

Eline sandığı alan sokağa çıkıyor diyen Doğanay, “Meslek iyice ele ayağa düştü. Ayakkabı boyacısı diye sokağa çıkıyorlar milletten para, yemek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Gördüklerini uyardığını belirten Doğanay, “İşimize karışma bu da bizim ekmek paramız diyorlar. Dilenmeyle eve ekmek gitmez” dedi.

''BOYACILAR'' DİLENİYOR

Çevrede bu işi dilenciliğe çevirenleri gördükçe mesleği yapmakta zorluk çektiğini ifade eden Doğanay, “Açıkçası meslek ele ayağa düştü. Eline sandığı alan sokağa çıkıyor boyacıyım diye geziyor. Bu önemli bir meslektir insanların temizliğini ilgilendirir. Yapmak meziyet ister, beceri ister. Fakat şimdilerde adı dilencilikle yan yana geçiyor. Bizim meslekte ‘Boyayım mı’ sorusu vardır ki çoğu zaman isteyen zaten gelir sorulmaz. Bunlar sormayı geç istemeyene bana yemek al, para ver deyip vatandaşı da rahatsız ediyor. Açıkçası hem bizim ekmeğimize zarar veriyorlar hem mesleğin adını kirletiyorlar. Yazık çok yazık” dedi.

YILLARDIR HAMAMÖNÜ’NDEYİM

Uzun zaman Hamamönü Tacettin Dergâhı önünde boyacılık yaptığını belirten Doğanay, “Yıllardır buradayım. Her zaman caminin girişinde beni bulabilirsiniz. Asla caminin kapısına gidip insanları rahatsız ederek boyama işi yapmaya çalışmam. Her mesleğin bir üslubu vardır. Son zamanlarda ne yazık ki burada da bu boyacı görünümlü dilenciler ortaya çıkmaya başladı. Caminin kapısına kadar gelip insanları rahatsız ediyorlar. Sokaklarda boyacı gibi gezip vatandaşı, esnafı rahatsız ediyorlar.'' diye konuştu.

''BİLENLER GELİYOR''

Bu durumun kendi işine zarar verdiğini belirten Doğanay, ''Onları görenler beni de öyle sanıp mesafeli duruyorlar. Bilenler geliyor Allah razı olsun. En başta camimizin imamı beni tanır bulamazsanız her zaman ona sorabilirsiniz. Zaten iş olmadığında vakitlerde camide olurum. Şunu söylemek isterim ki bizim gibi sokakta bu tarz yapılan meslekler bitiyor, değişiyor. Bizler de son zamanlarında ekmeğimizi halen buradan kazanma derdindeyiz.” sözlerine yer verdi.

Erkal Erdoğan/HABERVAKTİM