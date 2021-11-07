Ayakkabıcıyı Dolandırdılar

Altındağ’da ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan Harun Doğanay, yeni tanıştığı birinin, “Seni kafeme müdür yapayım, rahat edersin” sözüne aldanarak 15 bin lira dolandırıldı.

Dolandırıcının taksitli kredi ile kendisine 4 cep telefonu aldırdığını o söyleyen Doğanay, yetkililerden yardım istedi.

Altındağ’da ayakkabı boyacılığı yapan Harun Doğanay, iş vaadiyle kandırılarak yaklaşık 15 bin lira dolandırıldı. Doğanay, yeni tanıştığı birinin, “Seni kafeme müdür yapayım, rahat edersin” diyerek kandırdığını söyledi. Dolandırıcının, cep telefonu hattı üzerine 4 telefon ve çeşitli aksesuarlar aldığını söyleyen Doğanay, yetkililerden dolandırıcının bir an önce yakalanarak zararının tazmin edilmesini istedi.

15 BİN LİRA DOLANDIRILDI

Altındağ Hamamönü’nde ayakkabı boyacılığı yapan Doğanay, 15 Ekim Cuma günü tanıştığı bir kişinin yanına gelerek kendisine iş teklif etmesi üzerine, dolandırıldığını iddia etti. Dolandırıcının, cep telefonu faturası üzerine yaklaşık 15 bin lira değerinde telefon ve aksesuar aldırdığını söyleyen Doğanay yaşadığı talihsiz olayı şöyle anlattı:

FATURA ÜZERİNE 4 TELEFON ALDIRDI

“15 Ekim Cuma günü Cuma namazı çıkışı bir yerde yemek yiyordum. Yanıma biri geldi ve benle tanıştı. Bahçelievler’de meşhur bir kafeyi 1,5 milyona satın aldığını, beni de oraya müdür yapabileceğini söyledi. Daha sonra ilerleyen günlerde tekrar gelerek, bankadaki paralarına bloke koyulduğunu ve şehir dışında torununun üniversite okuduğunu ona cep telefonu alıp göndermesi gerektiğini söyledi.”

“HESAPLARIMA BLOKE KOYULDU” YALANI

“Bende nakit para olmadığını söylemem üzerine cep telefonu hattım üzerine bir telefon aldırdı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra tekrar yanıma gelerek acil nakite ihtiyacı olduğunu söyleyerek hattım üzerine 3 telefon ve çeşitli aksesuarlar daha aldırdı. Aldığı cep telefonları ve aksesuarları da hemen geri satarak nakite çevirdi.”

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Daha sonra adamın ortadan kaybolmasıyla dolandırıldığını anlayan Doğanay, şimdi ise 15 bin lirayı aşan borcu nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Karakola şikâyetçi olduğunu da sözlerine ekleyen Doğanay, “Dolandırıldığımı anlayınca karakola gittim ve şikâyetçi oldum. Adam zaten piyasada dolandırıcı olarak tanınıyormuş. Bu işi meslek haline getirmiş. Arıyorum telefonlarıma da bakmıyor. Şu an yakalama kararı da çıkartıldı.”

YARDIM BEKLİYOR

“Benim bu taksitleri ödeyebilecek gücüm yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan Ankara Valiliği’nden ve ilgili yetkililerden bu konuda destek bekliyorum. İyi niyetimin kurbanı oldum. Ayakkabı boyacılığı yaparak geçimimi sağlıyorum. 15 bin lira benim için yüksek bir meblağ. Bu dolandırıcının en kısa sürede yakalanarak cezasını almasını istiyorum. Ben yandım başkaları yanmasın” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA