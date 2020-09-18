Ayakta 5 yolcu alabiliriz

Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın, dolmuşların ayakta 5 yolcuyu sosyal mesafeli şekilde taşıyabileceğini belirterek, bu sayede esnafın zarardan vatandaşın zahmetten kurtulacağını söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Başkent’te dolmuşların ayakta yolcu alması yasaklanmış ve denetimler artırılmıştı. Dolmuşçu esnafının alınan bu tedbirle ilgili fikirlerini Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın ile konuştuk. Yalçın dolmuşların ayakta yolcu almaması yasasının eski araçlara göre çıkartıldığını şu anki araçların buna müsait olduğunu belirterek, “Maddi olarak esnafımız zorda. Araçlarımıza ayakta 5 yolcuyu sosyal mesafeli şekilde alabilir hem vatandaşın, hem esnafın işini kolaylaştırmış oluruz. Araçlarımız buna müsait” diye konuştu. Yalçın, konuyla ilgili gerekli bakanlıklara başvuru yaptıklarını da ekledi.

DENETİMLER ÇOK SIKI

Yalçın, denetimlerin sıkı şekilde devam ettiğini ve cezaların yazıldığını belirterek, “ Denetimler çok sıkı devam ediyor. Ayakta yolcu alamıyoruz. Dolmuşlarda ayakta yolcu alınmayacak yasası 1960’larda çıkmış eski araçlar için. O zamanki araçlar gerçekten teknik açıdan uygun değildi. Fakat şu anki araçlarımız teknik açıdan uygun. Bugün biz 5 yolcuyu ayakta alalım sosyal mesafeyi koruruz. Madem trenler, otobüsler ayakta yolcu alabiliyor gerekli kurallara uyarak biz de alalım. Eğer şu an ayakta yolcu alırsak 3150 lira ceza yiyoruz” diye konuştu.

VATANDAŞ BİZE TEPKİ GÖSTERİYOR

Ayakta yolcu taşınamadığı için vatandaşın dolmuşçu esnafına tepki gösterdiğini belirten Yalçın, “Ulus’tan çıkıyoruz. Yol üzerinde en az 2-3 denetimle karşılaşıyoruz. Sincan uzak bir ilçe vatandaş yolda zaman kaybediyor bir de araç bekleyerek kaybetmek istemiyor. Şoför arkadaşlar araç dolduğu için vatandaşı alamıyor. Her gün durumu açıklıyoruz. Vatandaş arabanın önüne geçiyor bize tepki gösteriyor. ‘Ben otobüse binmek istemiyorum’, ‘Kalabalığa girmek istemiyorum’, ‘Evimin önünde inmek istiyorum’ diyerek dolmuşa binmek istediğini ifade ediyor.

AYAKTA 5 YOLCUYA TEKNİK OLARAK YETERİZ

Ayakta taşıyacakları beş yolcunun esnafı ve vatandaşı rahatlatacağına dikkat çeken Yalçın, “Pandemi döneminde zarar etse de esnafımız kontak çevirdi. Gerek hazırdan yedi, gerek evini sattı gerekse ödemesini erteledi. Fakat şu an birikmişini yiyen esnafımız gerçekten çok zor durumda. Sincan’da 174 dolmuşumuz var. Ayakta yolcu alamıyoruz, yolcuya yetişmek için sefer artırıyoruz. Fakat öylede mazot parasına yetişemiyoruz. Dolmuşumuzun oturma kapasitesi 16 kişi. Bizim isteğimiz ayakta 5 yolcu daha alabilmek. O, 5 yolcu inmesi binmesi ile bizim mazot paramıza katkı olur. Hiç olmazsa zarar etmeyiz. Bu konuda İçişleri Bakanlığı’na ve Ulaştırma Bakanlığı’na başvurumuzu yaptık. Durumumuzu anlattık. Yetkililerden çözüm bekliyoruz” dedi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA